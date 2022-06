NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem starken Lauf am Vortag haben die US-Börsen am Freitag geschwächelt. Im Fokus der Anleger stand zuvorderst der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung. Der fiel - anders als der Bericht aus dem US-Privatsektor tags zuvor - stärker als erwartet aus. Die Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor, die etwas schwächer als prognostiziert, aber dennoch erfreulich waren, hatten indes kaum Einfluss.

Für die US-Notenbank (Fed) gebe es angesichts der Beschäftigtenzahlen, der kräftig steigenden Inflation und Löhne sowie eines erwarteten ordentlichen Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal keinen Grund, die Zinsanhebungen nicht aggressiv voranzutreiben, kommentierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein.