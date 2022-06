TORONTO, ONTARIO - 10. Juni 2022 - Graph Blockchain Inc. („Graph“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GBLC) (OTC-Pink: REGRF) (FWB: RT5A) freut sich, die neuesten Nachrichten von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, Niftable, zu melden. Niftable hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit Whitby Arts Inc. (operierend als „Station Gallery“) abgeschlossen und wird Station Gallery bei der Schaffung von Non-Fungible Tokens („NFT“) unterstützen und in den Bereichen Marketingstrategie, Verkauf der NFT und Nachverkaufservice der NFT Beratung leisten.