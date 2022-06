Swiss Re sieht grosse Herausforderungen rund um das Thema Kryptoanlagen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Swiss Re warnt auch in ihrem diesjährigen sogenannten Sonar-Bericht vor zahlreichen Risiken, welche die Versicherungswirtschaft in Zukunft vor Herausforderungen stellen. In ihrer Analyse heben die Experten des Rückversicherers besonders die Gefahren rund um das Thema Kryptowährungen hervor.

In dem heutzutage stark technologieabhängigen Finanzsystem seien Bitcoin oder Ether zu potenziellen Herausforderern der klassischen Währungen aufgestiegen, heißt es am Donnerstag in einer Medienmitteilung des Rückversicherers zum Risiko-Bericht.