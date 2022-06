Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat sich am Montagmittag im grünen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.190 Punkten berechnet.Dies entspricht einem Plus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste standen die Anteilsscheine von Hellofresh, Continental und RWE. Entgegen dem Trend gab es unter anderem bei den Papieren von Heidelbergcement, Brenntag und Qiagen deutliche Abschläge. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 25.771,22 Punkten geschlossen (-0,74 Prozent).Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0531 US-Dollar (+0,4 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9496 Euro zu haben.

