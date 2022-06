Wirtschaft Rekord-Personalzuwachs im öffentlichen Dienst

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Rund 5,1 Millionen Menschen in Deutschland sind 2021 im öffentlichen Dienst beschäftigt gewesen. Das waren 125.600 oder 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Es war damit der höchste Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit der deutschen Vereinigung. Insgesamt arbeiteten 2021 rund elf Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland im Staatsdienst. Hohe Zuwächse waren im Gesundheitswesen, bei den Schulen und Hochschulen, und wie schon im Vorjahr bei der Polizei und in Kitas zu verzeichnen.