Vicinity Motor Corp. erhält Auftrag über 3,0 Millionen CAD für sechs Nahverkehrsbusse für den Einsatz am Billy Bishop Toronto City Airport

Toronto, ON & Vancouver, BC – 23. Juni 2022 – Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FWB:6LGA) („Vicinity“ oder das „Unternehmen“), ein nordamerikanischer Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der TOK Group ( https://tokgroup.com/ ), einem Anbieter von Transportlösungen, einen Auftrag über sechs (6) Vicinity Lightning Elektrobusse im Wert von über 3,0 Millionen CAD erhalten hat. Diese Shuttle-Busse werden verwendet, um einen saubereren, umweltfreundlicheren und leiseren Shuttle-Bus-Service zu unterstützen, der von Nieuport Aviation zwischen dem Billy Bishop Toronto City Airport und der Union Station in Toronto, Kanada, angeboten wird.

„Jedes Jahr nutzen Hunderttausende von Menschen den Shuttle-Bus-Service von Nieuport Aviation, um vom Flughafen Toronto City aus in die Stadt zu gelangen. Es ist ein wichtiger Anschluss für Reisende und Mitarbeiter gleichermaßen“, sagte Neil Pakey, President und CEO von Nieuport Aviation. „Nieuport baut seine Flotte aus, um eine führende Rolle bei der Erreichung der Netto-CO2-Emissionsziele für die kanadische Luftfahrt zu spielen, und wir freuen uns, unserer Stadt eine sauberere, umweltfreundlichere und leisere Transportlösung zu bieten. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn auf unserem Weg in eine bessere und nachhaltigere Zukunft für unser Flughafenterminal und unsere angrenzenden Gemeinden.“

Da Nieuport Aviation und die TOK Group verstanden haben, dass Elektrobusse für Fluggäste, die Öffentlichkeit und die Umwelt im Allgemeinen einen Nettovorteil darstellen, haben sie eine Reihe von Möglichkeiten ausgelotet, das richtige Busmodell zu finden, um die bestehenden sechs Diesel-Shuttle-Busse zu ersetzen. Nach umfassenden Marktanalysen und Interviews wurde der Vicinity Lightning Bus ausgewählt. Die Auslieferung der sechs neuen Elektrobusse ist für das erste Quartal 2023 geplant.

„Die Lightning EV-Busse sind für den Shuttle-Service in der Innenstadt von Toronto aufgrund ihrer Größe, Vielseitigkeit, AODA-Konformität, Zugänglichkeit und komfortablen Fahreigenschaften und das rein elektrische Antriebssystem, das auf maximale Effizienz ausgelegt ist, eine ausgezeichnete Wahl“, fügte William Trainer hinzu, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Nieuport Aviation und TOK Group, um diese sechs Busse in Betrieb zu nehmen und so einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Service für Torontos Innenstadt und andere Stadtviertel am Wasser zu schaffen.“