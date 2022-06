Rohstoffmangel trifft Mittelstand hart

Berlin (ots) - Der Rohstoffmangel stellt den Mittelstand vor massiveHerausforderungen: Kaum eine Branche wird von der aktuellen Knappheit nichtgetroffen. "Preiserhöhungen, Produktionsstopps oder Auftragsverluste sind nureinige wirtschaftliche Auswirkungen der aktuellen Situation an denBeschaffungsmärkten", berichtet Markus Jerger, Vorsitzender des BundesverbandesDer Mittelstand. BVMW, auf der aktuellen Sitzung der Kommission Außenwirtschaftdes Verbandes. "Die noch nicht überwundene Corona-Pandemie und damit verbundeneEinschränkungen sowie der Ukrainekrieg haben die Problematik noch zusätzlichverschärft und die Unternehmen in starke Bedrängnis gebracht." Gemeinsam mitExperten aus Politik und Wirtschaft erarbeitet der Mittelstandsverband im Rahmenseiner Kommissionssitzungen Lösungsansätze für kleine und mittlere Unternehmen.Angesichts der Sorgen der mittelständischen Unternehmen hat derWirtschaftsverband mehrere konkrete Forderungen an die Politik gerichtet: "Wirbrauchen eine stärkere Verpflichtung der Politik bei der Gewährleistung derRohstoffsicherheit und dabei ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene. Außerdemmuss die heimische Rohstoffförderung gestärkt werden, dazu ist ein besseresRecycling von kritischen Rohstoffen unumgänglich", so Jerger weiter. In diesemZusammenhang hat der BVMW gemeinsam mit dem Europäischen MittelstandsverbandEuropean Entrepreneurs die Europäische Kommission aufgefordert, die auf Russlandund Belarus entfallenen EU-Kontingente für die wichtigen Rohstoffe an dieanderen Länder zu verteilen.