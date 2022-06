Till Reuter überzeugt Kognitive Robotik ist die Zukunft / Der Ex-Kuka-Chef kommt ins Leadership-Team von NEURA Robotics und will bei Vollgas den internationalen Erfolgsturbo zünden

Metzingen (ots) - Seit Beginn der automatica 2022 rüttelt NEURA Robotics die

Branche mit Weltpremieren auf. Jetzt setzen die Schwaben noch einen drauf und

verkünden eine kleine Sensation, die über die Automations-Szene hinaus für

Aufsehen sorgen dürfte. Till Reuter, ehemaliger Kuka-CEO und zuletzt

Aufsichtsratsvorsitzender im Müller Konzern, hat sich von der Macher-Attitüde

der Robotik-Pioniere buchstäblich in eine Zukunft mitreißen lassen, die am

Firmenstandort Metzingen bereits begonnen hat. NEURA-Gründer und CEO David Reger

zeigt mit dieser Entscheidung erneut, dass er auf dem Weg zur Weltspitze nichts

dem Zufall überlässt. Die Zusammenarbeit mit Till Reuter ist ein Signal, dass in

der Automations-Szene verstanden wird, wo niemand mehr geglaubt hatte, dass

Reuter nach dem Mega-Erfolg mit Kuka je ein weiteres Robotik-Kapitel zu seiner

Vita hinzufügen würde.



Till Reuter hatte die Branche vor Jahren verlassen, um als Investor und Business

Angel im frischen Start-Up-Wind zu segeln und machte von sich Reden als er den

Aufsichtsratsvorsitz bei Müllermilch übernahm.