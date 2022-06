Wirtschaft Arbeitgeber kritisieren SPD-Vorschlag zu Einmalzahlungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat ablehnend auf den Vorschlag von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich reagiert, Sonderzahlungen an die Beschäftigten zu leisten, um die steigenden Energiepreise abzufedern. "Tarifverhandlungen werden nicht im Bundestag geführt", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montagsausgaben).



"Alle Hinweise aus der Politik - wie jetzt zu Einmalzahlungen - können Verhandlungen eher erschweren als erleichtern." Dulger fügte hinzu: "Wir warten jetzt erst einmal die Gespräche zur konzertierten Aktion im Kanzleramt ab und werden an konstruktiven Lösungen im Interesse unserer Unternehmen und Beschäftigten für gute Lösungen mitarbeiten." Mützenich hatte Einmalzahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten ins Gespräch gebracht.