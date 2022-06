Artmarket.com und Artprice sehen keine negativen Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Auktionen

PARIS, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Vier Monate nach der Invasion der Russischen Armee in der Ukraine beobachtet man bei Artmarket. com und Artprice, dass der weltweite Kunstmarkt sein Programm trotz des Konflikts vor den Toren Europas scheinbar unbeirrt fortsetzt. Die angesehenen Kunstmessen in Europa, Art Basel, TEFAF und Brafa fanden (oder finden statt) ebenso wie die Biennale von Venedig und die DOCUMENTA; weder das Kriegsrisiko (noch die Fortsetzung der Epidemie Covid-19 oder die Bedrohung durch eine ökologische Krise) gefährden die Durchführung dieser Veranstaltungen.