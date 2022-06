12. DBN Science and Technology Award Zeremonie soll die Vision der landwirtschaftlichen Innovation weiterverbreiten

Branchen auf der ganzen Welt durchlaufen einen digitalen Wandel, und die Landwirtschaft bildet da keine Ausnahme. Da Innovationen zu neuen Durchbrüchen führen, wird die Landwirtschaft umgestaltet, was eine internationale Zusammenarbeit in Bezug auf die Zukunft der landwirtschaftlichen Entwicklung und Politik erforderlich macht.

PEKING, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Beijing Dabeinong Science and Technology Group Co., Ltd. („DBN"), ein landwirtschaftliches Hightech-Unternehmen, wird am 28. Juni in Peking die 12. DBN Science and Technology Award Zeremonie („die Zeremonie") veranstalten, die gleichzeitig durch einen Livestream mit rund 100 parallelen Sitzungen für ein weltweites Publikum über die Global Agricultural Technology Innovation Platform ( GAIN ) verfügbar sein wird.

In diesem Sinne veranstaltet das DBN die Zeremonie, an der 1 Million Teilnehmer aus der ganzen Welt online teilnehmen werden, darunter Agrarwissenschaftler und Vertreter führender wissenschaftlicher Forschungsorganisationen. Zu den Hauptrednern gehören Prof. Oene Oenema, Dr. Hartmut Michel, Nobelpreisträger für Chemie, Muhammad Yunus, Friedensnobelpreisträger, Qian Qian, Vorsitzender des Bewertungsausschusses des 12. DBN Science and Technology Award und Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, Qiao Shiyan, stellvertretender Vorsitzender des Bewertungsausschusses des 12. DBN Science and Technology Award und Akademiker der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, Professor der Chinesischen Landwirtschaftsuniversität, Ms. Julie-Anne Nichols, Queensland Senior Trade and Investment Commissioner und Leiterin des Großraums China, sowie Shao Genhuo, Vorsitzender des DBN und Dr. Song Weiping, CEO des DBN, die eine Eröffnungsrede halten und die Hauptvorträge der Veranstaltung abschließen werden.

Der Dabeinong Science and Technology Award (DNB Award) ist eine vom chinesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie genehmigte Unternehmensauszeichnung. In den vergangenen 23 Jahren wurden für die letzten 11 DNB Awards 2804 Projekte mit einem Gesamtvolumen von 38,91 Millionen Yuan eingereicht. 409 Experten (darunter 16 Akademiker) wurden mit dem DBN Award ausgezeichnet. Der 12. Dabeinong Science and Technology Award ist mit insgesamt 10 Millionen Yuan dotiert. Es gibt 65 preisgekrönte Projekte, darunter 3 Sonderpreisprojekte, 13 Projekte mit dem ersten Preis, 18 Projekte mit dem zweiten Preis und 31 Projekte mit dem Innovationspreis. Die Preisverleihung wird von drei Preisträgern des Sonderpreises für Reportagen moderiert.

„Die Zeremonie ist ein völlig neuer Ansatz, da wir den Umfang unseres Austauschs und unserer Kommunikation auf eine völlig neue Ebene heben", sagt Dr. Song Weiping, CEO der DBN Group. „Wir hoffen, dass diese Plattform als Grundlage für die internationale Zusammenarbeit im Bereich der Agrarwissenschaft und -technologie dienen kann und die Barrieren für Zusammenarbeit und Innovation abbaut."

Das DBN ist global ausgerichtet und hat Partnerschaften mit weltweit führenden Institutionen aufgebaut. Im Bereich der Pflanzenbiotechnologie ist das Unternehmen Partnerschaften mit Performance Plants Inc., Stain, Evogene, Doriane und Bioceres eingegangen. Im Bereich der Züchtungstechnologie arbeitet das Unternehmen mit der North Carolina State University, dem Canadian Centre for Swine Improvement, AGH und der University of Nottingham zusammen.