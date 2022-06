Wirtschaft Am Mittwoch Krisen-Gespräch zu Chaos an deutschen Flughäfen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts des Chaos` an deutschen Flughäfen zum Beginn der Urlaubssaison ist eine hochrangig besetzte Krisenrunde geplant. Für Mittwoch haben sich Vertreter der zehn größten deutschen Flughäfen, der Bundespolizei, anderer Behörden und Dienstleister zu einem Krisentelefonat verabredet, schreibt die "Bild" (Dienstagausgabe).



Einziges Thema sei, die Lage an den Flughäfen, die eklatante Personalnot in allen Bereichen und gegenseitige Schuldzuweisungen. "Bild" zitiert einen nicht namentlich genannten ranghohen Sicherheitsexperten mit der Einschätzung, das Chaos bei Flügen und Abfertigung an den Flughäfen sei "ein systemisches Versagen". Der Bundesvorsitzende der Bundespolizeigewerkschaft DPolG, Heiko Teggatz, sagte der "Bild": "Das Chaos an den Flughäfen wird sich kurzfristig nicht mehr verhindern lassen."