--------------------------------------------------------------

Webseite von Quantistry

http://ots.de/MRDN3o

--------------------------------------------------------------



Berlin (ots) -





- Start-up bietet mit dem "Quantistry Lab" ein digitales Chemielabor fürSimulationen im Bereich der Materialentwicklung- Plattform vor allem für die Entwicklung von Batterien, Halbleitern,Schmiermitteln, optischen und spezialchemischen Produkten relevant- Wissenschaftliche Datenqualität und nutzerfreundliche Oberfläche im Fokus derEntwicklung- Cloudbasierte Software ist vollständig installations- und wartungsfrei- Architektur der Simulationslösung ermöglicht die Anbindung vonQuantencomputernQuantistry gibt heute den Launch seiner Simulationsplattform "Quantistry Lab"bekannt. Die cloudbasierte Lösung des Berliner Softwareunternehmens ermöglichtes, Material- und Moleküleigenschaften computerbasiert zu ermitteln und dadurchEntwicklungsprozesse entscheidend zu optimieren. Dies ist unter anderem bei derEntwicklung von Batterien, Halbleitern oder Schmiermitteln relevant, sorgt aberauch in der optischen und spezialchemischen Industrie für beträchtliche Zeit-und Kostenvorteile.Besonderes Augenmerk im Rahmen der Entwicklung lag auf der wissenschaftlichenGüte der Simulationen. Um diese zu gewährleisten, hat Quantistry verschiedenemethodische Ansätze implementiert. Begonnen bei quantenchemischen Verfahren, dieauf atomarer Ebene relevante Einblicke ermöglichen, über molekulardynamischeModelle für die Bestimmung von Eigenschaften komplexerer chemischerVerbindungen, bis hin zu Machine-Learning-Methoden. Durch die cloudbasierteArchitektur des Systems wird die Software fortlaufend aktualisiert, sodassKunden automatisch zu jeder Zeit modernste Simulationstechnologien nutzenkönnen.Eine weitere Besonderheit liegt in der Nutzerfreundlichkeit. "In unserem eigenenForschungsalltag haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dassSimulationslösungen in der Chemie ausgesprochen sperrig und kompliziert zubedienen sind", sagt CTO und Co-Founder Dr. Vincent Pohl. "Mit dem QuantistryLab haben wir eine Lösung entwickelt, die auch für Nicht-Experten ohne Weiteresnutzbar ist", so der promovierte Chemiker weiter.Um den bevorstehenden technologischen Wandel in der Simulationswelt nicht nurmitzugehen, sondern auch maßgeblich mitzugestalten, investiert das Unternehmenschon heute in die Entwicklung von Quantenalgorithmen. "Auch wenn diekommerzielle Reife von Quantencomputern noch auf sich warten lässt, stehen diezu erwartenden Vorteile für unseren Bereich gänzlich außer Zweifel:hochauflösende Simulationen in kürzerer Zeit" erklärt Dr. Marcel Quennet, CEOund Co-Founder bei Quantistry. "Aus diesem Grund wurde das Quantistry Lab vonAnfang an so konstruiert, dass nahtlos auf zukünftige Quantencomputer umgestelltwerden kann, sobald diese kommerziell Verfügbarkeit sind. Das wird unserenKunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten." In diesem Zusammenhangengagiert sich das Unternehmen auch als assoziierter Partner von PlanQK, einemZusammenschluss von 19 Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen, bei deman der Verbindung von Künstlicher Intelligenz und Quantum Computing gearbeitetwird.Über QuantistryQuantistry entwickelt auf Basis von Quantensimulationen, Molekulardynamik undKünstlicher Intelligenz die nächste Generation chemischer Simulationen. Diecloudbasierte Lösung verschafft den Kunden des Unternehmens einen erheblichenWettbewerbsvorteil, indem sie die Entwicklung von chemischen undmaterialwissenschaftlichen Produkten bedeutend vereinfacht und beschleunigt.Pressekontakt:Quantistry GmbHAmadeus BarthHead of Business DevelopmentBismarckstraße 10-1210625 Berlint: +49 176 44540665mailto:presse@quantistry.comhttps://quantistry.com/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/160141/5259199OTS: Quantistry GmbH