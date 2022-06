HOLBORN VERDOPPELT SEINE INTERNATIONALE EXPANSION

Dubai, Uae (ots/PRNewswire) - Einführung von NX PBO



Holborn gibt diese Woche die Einführung des NX PBO bekannt.



Das NX Practice Buy Out ist eine Form der Kapitalfreisetzung, die gegen das

bestehende Einkommen eines Beraters abgesichert ist. Er bietet die Möglichkeit,

bei Eintritt in das Unternehmen das Zweifache des verbleibenden oder

wiederkehrenden Einkommens, bis zu 100.000 USD, als Pauschalbetrag zu erhalten.



Das Angebot, das ab dem 1. März 2022 in Kraft tritt, wird allen Beratern

angeboten, die die Qualifikationskriterien erfüllen, wobei die Zahlungen mit dem

PBO des Beraters im Ruhestand besichert werden.