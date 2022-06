Kensing kündigt Übernahme von Vitae Naturals an

Kankakee, Illinois (ots/PRNewswire) - Durch die Transaktion entsteht ein

weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Sterolestern und natürlichem

Vitamin E



Kensing, LLC ("Kensing" oder das "Unternehmen"), ein führender Hersteller von

natürlichem Vitamin E, pflanzlichen Sterolen und hochreinen Tensiden und ein

Portfoliounternehmen von One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock"), gab heute

die Übernahme von Vitae Naturals ("Vitae") bekannt, einem führenden Hersteller

von pflanzlichen Sterolestern und nicht gentechnisch veränderten natürlichen

Vitamin-E-Derivaten für den Lebensmittel-, Ernährungs- und Hautpflegeendmarkt.





"Wir freuen uns, Vitae Naturals in die Kensing-Familie aufzunehmen", sagte SergeRogasik, Chief Executive Officer von Kensing. "Diese Akquisition ist äußerstkomplementär, stärkt unsere Präsenz in Europa und ermöglicht eine weitereExpansion im Bereich der Lebensmittelzutaten. Dies ist eine aufregende Zeit fürbeide Unternehmen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Vitae-Team,um unsere Wachstumsziele zu beschleunigen."Vitae Naturals wurde im Jahr 2000 in Talavera de la Reina, Spanien, gegründetund stellt pflanzliche Sterolester unter der Marke Vitasterol® und natürlicheVitamin-E-Derivate unter der Marke Vitapherole® her. Es ist klinisch erwiesen,dass pflanzliche Sterolester den Cholesterinspiegel auf natürliche Weise senkenund bei der Bekämpfung von Herzkrankheiten helfen, wenn sieMargarineaufstrichen, Joghurts und Nahrungsergänzungsmitteln zugesetzt werden.Natürliche Vitamin-E-Derivate werden hauptsächlich in Vitaminpräparaten und alsnatürliche Antioxidantien in Lebensmitteln und Kosmetika verwendet. VitaeNaturals bedient eine große Anzahl von Kunden in mehr als 40 Ländern auf fünfKontinenten."Unsere Unternehmen teilen ähnliche Werte und wir freuen uns, Teil desKensing-Teams zu werden", sagte Rafael Cano Mariblanca, Geschäftsführer vonVitae Naturals. "Kensing bietet eine starke Plattform, um unsere Position inunseren bestehenden Märkten auszubauen und weiter in den Markt fürKörperpflegeprodukte zu expandieren. Gemeinsam verfügen wir über eine wirklichdiversifizierte Präsenz mit zahlreichen Wachstumsmöglichkeiten."INFORMATIONEN ZU KENSINGKensing, LLC ist ein führender Hersteller einer breiten Palette vonSpezialchemikalien, die aus Pflanzenölen gewonnen werden, darunterPflanzensterole, natürliches Vitamin E, anionische Tenside und Ester. Kensinghat seinen Hauptsitz in Kankakee, IL, und beliefert mit seinen hochwertigen,präzise formulierten Inhaltsstoffen eine Vielzahl von Kunden in den BereichenHaushalts- und Körperpflege, Pharmazie, Ernährung und Landwirtschaft. Kensing