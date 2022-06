STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) hat im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 mehr verdient als erwartet. Es gebe zudem erste Anzeichen, dass sich die zuletzt angespannte Situation in der Lieferkette schrittweise bessere, teilte der Konzern am Mittwoch in Stockholm mit. Sorgen bereitet allerdings die hohe Inflation, die dazu führen könnte, dass die Verbraucher weniger für Kleidung ausgeben. In den drei Monaten bis Ende Mai zog der Vorsteuergewinn um ein Drittel auf 4,8 Milliarden schwedische Kronen (rund 450 Mio Euro) an. Damit übertraf der Inditex-Konkurrent die Erwartungen der Experten deutlich.

Zudem kündigte das Unternehmen den Rückkauf von eigenen Aktien für bis zu drei Milliarden Kronen an. Die in den vergangenen Monaten kräftig unter Druck stehende Aktie legte im frühen Handel bis zu fünf Prozent auf 128,10 Kronen zu und konnte sich damit etwas von ihren jüngsten Verlusten erholen. Die Aktie war von mehr als 200 Kronen im Juli bis auf 110 Kronen im Mai abgestürzt. Gründe dafür waren unter anderem die Lieferengpässe infolge strikter Corona-Restriktionen in China sowie im Zuge des Ukraine-Kriegs.