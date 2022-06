WELL gibt Unternehmens-Update zu Wisp – einem führenden Unternehmen im Bereich der Reproduktionsmedizin

Vancouver, BC, 29. Juni 2022 – WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) („WELL“ oder das „Unternehmen“), ein digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf die positiven technologischen Auswirkungen auf die medizinische Versorgung konzentriert und damit Ärzte/Ärztinnen und ihre Patienten weltweit unterstützen kann, freut sich, ein Update zu seiner Tochtergesellschaft Wisp zu geben. Als schnellster und zugänglichster Telegesundheitsdienst im Bereich Sexualität und Fortpflanzung in den USA bietet Wisp spezialisierte Dienstleistungen für die intimsten Probleme an, von bakterieller Vaginose über Herpes bis hin zu Geburtenkontrolle und Notfallverhütung.

Angesichts des Urteils des Obersten Gerichtshofs der USA in der Rechtssache Roe v. Wade kündigt Wisp sein Engagement dafür an, den Menschen die erforderliche Gesundheitsversorgung zukommen zu lassen, und wird in den nächsten zwei Monaten 1 % der Einnahmen aus den Kategorien Notfallverhütung und Geburtenkontrolle spenden, zusätzlich zu entsprechenden Mitarbeiterspenden. Der Erlös geht an die langjährigen Partner von Wisp, den Sexuality Information and Education Council of the United States (SIECUS), der die Sexualerziehung durch politische und Lobbyarbeit und durch Koalitionsbildung fördert, und das New York Birth Control Access Project (NYBCAP), das Barrieren abbaut und den Zugang zu Verhütungsmitteln erleichtert, damit alle New Yorkerinnen und New Yorker die benötigten Verhütungsmittel erhalten können. Wisp übernimmt auch die Reisekosten für Mitarbeiter, die Unterstützung bei reproduktiven Gesundheitsdiensten benötigen.

„Seit dem Start im Jahr 2018 ist Wisp immer bestrebt, sexuelle und reproduktive Gesundheitsversorgung inklusiv, kostengünstig und zugänglich zu machen - für alle“, sagte CEO Ahmad Bani. „Aus diesem Grund arbeiten wir sehr hart daran, unsere Produktentwicklung voranzutreiben und zu beschleunigen, um neue Produkte einzuführen, die den Zugang zur Reproduktionsmedizin verbessern.“

Nachdem der Oberste Gerichtshof der USA das Urteil in der Rechtssache Roe v. Wade aufgehoben hatte, verzeichnete Wisp innerhalb von 24 Stunden einen beispiellosen Anstieg von 3.000 % in der Kategorie der Notfallverhütungsmittel.

„Die Entscheidung hat die Nachfrage der Verbraucher nach Notfallverhütungsmitteln aus vertrauenswürdigen und zuverlässigen Quellen befeuert“, kommentierte die medizinische Leiterin von Wisp, Dr. Laura Purdy. „Wir sind entschlossen, unseren Patienten weiterhin sichere, zugängliche und praktische Optionen anzubieten.“