Neugierig auf morgen Zukunftskongress fintropolis in Düsseldorf startet

Düsseldorf (ots) - Zwei Tage voller Zukunft: Auf dem Areal Böhler in Düsseldorf

geht der fintropolis-Kongress von Atruvia in die dritte Runde. Der

Digitalisierungspartner der Volks- und Raiffeisenbanken versammelt am 30. Juni

und 1. Juli namhafte Expert*innen, Kund*innen und Partner zum Blick auf das

Banking von morgen: Wie wirkt sich neue Technologie auf die Gesellschaft aus -

und was bedeutet das für die Finanzbranche, die Arbeit und das Leben der

Menschen? Diesen Fragen, die die Kund*innen und Partner von Atruvia bewegen,

widmet sich der Zukunftskongress des IT-Dienstleisters mit einer Vielzahl an

Keynotes, Panels und Möglichkeiten zum Mitmachen, beispielsweise in Workshops.

Zahlreiche Top-Speaker*innen freuen sich darauf, spannende Insights und

Ausblicke rund um die Themen Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit zu teilen.

Für alle, die neugierig auf morgen sind.



Nach der digitalen Auflage von 2021 findet der Kongress live vor Ort statt.

"fintropolis wirft einen Blick in unsere nachhaltige und digitale Zukunft.

Welche sind die spannendsten Trends von morgen, wo liegen Chancen und

Herausforderungen? Was können wir dabei von anderen Branchen lernen? Darauf

wollen wir Antworten geben, um unsere Banken fit für den Wettbewerb der Zukunft

zu machen. Denn das ist unser Auftrag: Unseren Kund*innen die modernsten und

innovativsten Produkte für das Banking der Zukunft zu liefern", sagt Atruvia

Vorstandssprecher Uli Coenen. Der Kongress bietet neben zahlreichen Vorträgen

und Diskussionen auch den direkten Kontakt zu vielen Stakeholdern und Raum zum

Netzwerken.