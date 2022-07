Dr. Reuter Investor Relations - Save Foods – weniger Pestizide, längere Haltbarkeit

Save Foods ist in der Lage, mit einer Mischung aus Lebensmittelsäuren die Haltbarkeit von Obst und Gemüse entscheidend zu verlängern und so der Lebensmittelverschwendung den Kampf anzusagen. Dabei funktioniert das Ganze wie eine Plug-and-Play-Lösung, die bislang verwendeten Pestizide werden einfach ersetzt. In einer Interview-Serie erfahren Sie mehr zu den Hintergründen der Nacherntebehandlung.

Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden:

https://small-microcap.eu/23-06-2022-save-foods-interview-mit-dan-szty ...

Teil 5: finden Sie hier:

https://small-microcap.eu/07-06-2022-interview-mit-dan-sztybel-ceo-sav ...

Teil 4 finden Sie hier:

https://small-microcap.eu/18-04-2022-interview-mit-dan-sztybel-ceo-sav ...

Teil 3 finden Sie hier:

https://small-microcap.eu/11-04-2022-interview-mit-dan-sztybel-ceo-sav ...

Teil 2 finden Sie hier:

https://small-microcap.eu/04-04-2022-interview-mit-dan-sztybel-ceo-sav ...

Teil 1 finden Sie hier:

https://small-microcap.eu/25-03-2022-interview-mit-dan-sztybel-ceo-sav ...

Die Europäische Kommission plant ihre Vorschriften an den nachhaltigen Zielen von Farm to Fork (F2F) auszurichten. Worum geht es in den Vorschriften?

Dan Sztybel: Die EU geht zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft und damit zu einer ökologischeren Industrie über. Sie strebt an, dass bis 2030 25 Prozent ihrer Landwirtschaft ökologisch betrieben werden. Das ist eine große Herausforderung, da der Einsatz von Pestiziden reduziert werden muss. Die Pestizide sind dazu da, Obst und Gemüse zu schützen. Das Schlimme daran ist, dass sie sich nicht nur negativ auf unsere Umwelt, sondern auch auf unsere Gesundheit auswirken. Durch die verlängerten Transportzeiten ist dies eine große Herausforderung für die Exporteure, da sie jetzt weniger Produkte haben, um ihre Lebensmittel zu schützen und sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand in Europa ankommen. Save Foods Produkte sind hier, um zu helfen und eine gute Alternative zu diesen Pestiziden zu bieten, denn unsere grüne Technologie kann den Exporteuren helfen, sicherzustellen, dass ihre Produkte in einem einwandfreien Zustand in Europa ankommen und den Vorschriften entsprechen.