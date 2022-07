SCG Cell Therapy präsentiert klinische Proof-of-Concept-Daten auf dem International Liver Congress (ILC) 2022

Zwischenergebnisse der klinischen Studie mit SCG101 zeigen Tumorkontrolle mit Schrumpfung der Läsionen bei zwei von drei Patienten mit fortgeschrittenem HBV-assoziiertem HCC

Die Ergebnisse zeigen eine schnelle und signifikante Senkung des HBs-Antigen im Serum, was auf eine antivirale Aktivität hindeutet

Die vorgelegten Daten unterstützen die Weiterentwicklung von SCG101 in Phase 1/2 klinischen Studien weltweit

SINGAPUR, 1. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Die in Singapur ansässige SCG Cell Therapy Pte. Ltd. („SCG") gab heute die Zwischenergebnisse einer klinischen Studie mit SCG101 bekannt, in der SCG101 in einer Einzeldosis bei Patienten mit fortgeschrittenem, Hepatitis B Virus(HBV)-assoziiertem hepatozellulärem Karzinom (HCC) untersucht wurde. Die Auswertungen zeigten eine signifikante antivirale Aktivität und Tumorkontrolle bei zwei von drei Patienten. Diese Daten wurden auf dem International Liver Congress (ILC) 2022 Annual Meeting am 23. Juni in London vorgestellt.

Bei den drei HLA-A*02:01-positiven Patienten mit fortgeschrittenem HBV-assoziiertem HCC, die mindestens zwei vorangegangene Krebstherapien erhalten hatten, konnte das Tumorwachstum bei zwei von drei Patienten kontrolliert und eine Schrumpfung der Läsion beobachtet werden. Darüber hinaus wurde bei beiden Patienten ein schneller und signifikanter Rückgang des HBs-Antigen im Serum beobachtet, und zwar von einem Ausgangswert von 1.004,3 IU/mL und 521,6 IU/ML auf 23,8 IU/mL bzw. 9,1 IU/mL in nur 28 Tagen nach der Behandlung mit SCG101 und weiter auf 14,0 IU/mL bzw. 0,3 IU/mL innerhalb von 60 Tagen nach der Behandlung.

„Diese Daten zeigen eine vielversprechende antivirale Aktivität und Tumorkontrolle durch ein einzigartiges T-Zell-Rezeptor (TCR)-Therapeutikum, das auf das Hepatitis-B-Oberflächenantigen (HBsAg) abzielt", sagte Prof. Dr. Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie am Helmholtz Zentrum München und der Technischen Universität München und wissenschaftliche Gründerin von SCG. „Diese frühen Ergebnisse unterstützen die weitere Entwicklung von SCG101 für Patienten mit HBV-assoziiertem hepatozellulärem Karzinom, bei denen wir einen hohen medizinischen Bedarf sehen."