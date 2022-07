AUF DER SUCHE NACH DER ERSTEN F1-WELTMEISTERIN

Ein wichtiger Partner des Programms >= More than Equal ist Hintsa Performance, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Hochleistungscoachings für Menschen. Die von dem Unternehmen unterstützten Formel-1-Fahrer haben zusammen 16 Weltmeisterschaften gewonnen. Die Geschäftsführerin von Hintsa , Annastiina Hintsa , teilt ihre Ansicht: „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Talente zu identifizieren und die mentale und physische Stärke zu entwickeln, die für den Gewinn einer Fahrermeisterschaft notwendig ist. VO2 max, Nacken- und Kernkraft, Beinkraft, Hitzetoleranz... wir sehen und messen viele Schlüsselfaktoren, die einen Weltmeister ausmachen, und es gibt keinen, der nicht von einer Frau erreicht werden kann."

Der dreizehnfache Grand-Prix-Sieger David Coulthard MBE und der Unternehmer Karel Komarek gründeten und finanzieren >= More than Equal mit dem Ziel, die spezifischen Hindernisse für Frauen in der Formel 1 zu verstehen und zu minimieren sowie ein besseres Scouting und eine frühere, kontinuierliche Unterstützung zu bieten.

Seit dem ersten Rennen, dem Großen Preis von Großbritannien 1950, haben insgesamt 771 Fahrer aus 41 verschiedenen Ländern an mindestens einem der über 1.050 FIA-Weltmeisterschaftsrennen teilgenommen. Nur 5 Frauen haben an einem Grand Prix teilgenommen, und nur 2 haben sich qualifiziert und sind in einem Rennen gestartet. Für eine Sportart, die schon immer für Frauen offen war, ist das eine 99,8%ige Männerdominanz.

SILVERSTONE, Vereinigtes Königreich, 4. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Gestern wurde in Silverstone >= More than Equal ins Leben gerufen - eine neue Initiative, die einige der besten Scouts, Fitnesstrainer, Psychologen, Ernährungsberater, Renntrainer und Fahrer zusammenbringt... alle mit dem Ziel, die erste Formel-1-Weltmeisterin zu finden.

Einführung von >= More than Equal: Ein Weg für Frauen, die an der Spitze des Motorsports konkurrieren und gewinnen wollen

