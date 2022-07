Anlass der Studie: GBC Fonds Champions 2022

- Die 'Hidden-Champions' des Mittelstands

- Fonds Champions-Auswahl erzielte 2021 ein Plus von 22 % und damit eine deutliche Outperformance

- Neue Auswahl 2022 bleibt nahezu unverändert



Liebe Investoren,



in der diesjährigen Ausgabe unserer GBC Fonds Champions Studie haben wir, auf Basis der Kursentwicklung bis zum 31.12.2021, elf Fonds-Champions identifiziert. Dabei handelt es sich um zehn klassische Aktienfonds, die den Fokus vornehmlich auf deutsche Small- und Midcaps haben sowie um einen Anleihefonds, mit Fokus auf deutsche Mittelstandsanleihen. Dass diese Auswahl besonders vielversprechende Ergebnisse liefern kann, zeigt der Blick auf die Performance unserer letztjährigen Fonds-Champions-Auswahl, die nahezu deckungsgleich mit der aktuellen Auswahl ist. Im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 weisen zehn von elf Fonds ein Kursplus auf, welches durchschnittlich bei 21,8 % liegt. Im gleichen Zeitraum legte der DAX lediglich um 15,8 % zu.



Auch bei der aktuellen Auswahl verfolgen wir das Ziel, die besten Fonds aus der umfangreichen Auswahl an zugelassenen Fonds in Deutschland auszuwählen. Der Fokus auf Small- und Micaps ist, wie sich gezeigt hat, aus Renditegesichtspunkten besonders attraktiv. Denn Fonds mit diesem Anlagefokus werden in der Regel nicht von Banken begeben und erhalten daher eine nur geringe Publikumsansprache. Auf der anderen Seite haben wir bei den von uns ausgewählten Fonds einen guten Zugang zum Fondsmanagement, was bei den Produkten großer Banken nicht möglich wäre.



Um in unsere Fondsauswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach unserem Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren ein, wobei wir uns bewusst entschieden haben, den quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beizumessen. Die zentrale quantitative Bewertungskennzahl stellt dabei das kurzfristige (1 Jahr), mittelfristige (3 Jahre) und das langfristige (5 Jahre oder seit Fondsauflage) Sharpe Ratio bzw. die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche die annualisierte Rendite mit der von uns geforderten Rendite vergleicht. Das Know-How des Fondsmanagers, die Stetigkeit der Strategie oder die Transparenz in der Kommunikation werden von uns im Rahmen der qualitativen Analyse bewertet.



In der Themenstudie 'GBC Fonds Champions 2022' sind Einschätzungen zu folgenden Fonds enthalten:



Alpha Star Aktien-Fonds (ISIN: LU1070113235)

Alpha Star Dividenden-Fonds (ISIN: LU1673114820)

Apus Capital ReValue Fonds (ISIN: DE000A1H44E3)

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN: LU0974225590) DWS Concept Platow (ISIN: LU1865032954)

Lupus alpha Micro Champions (ISIN: LU1891775774)

PREVOIR GESTION ACTIONS Fonds (ISIN: FR0007035159)

SQUAD Green Balance (ISIN: LU0117185156)

Tigris Small & Micro Cap Growth Fund (ISIN: DE000A2QDSG3) Trend Kairos European Opportunities (ISIN: DE000A2DTMB1) UmweltSpektrum Mix (ISIN: LU2078716052)



