Frankfurt/Main (ots) - Der deutsche Markt für gewerbliche Immobilien verzeichnetzum Halbjahr einen Investmentumsatz von 30,2 Mrd. EUR. Es war vor allem derhistorisch fulminante Jahresstart mit gut 19,7 Mrd. EUR, der zu diesem neuenSpitzenwert beigetragen hat. Das zweite Quartal stand eindeutig unter demEinfluss des Ende Februar begonnen Kriegs gegen die Ukraine. Das sich innerhalbvon wenigen Tagen und Wochen gewandelte Investitionsumfeld hat deutlich dämpfendauf das Marktgeschehen gewirkt, sodass für die Frühjahrsmonate ein Resultat von10,5 Mrd. EUR registriert werden kann. Das Investmentvolumen in Wohnimmobilien(ab 30 Einheiten) summiert sich im ersten Halbjahr auf 7 Mrd. EUR, davon wurden3 Mrd. EUR im zweiten Quartal platziert. Dies zeigt die aktuelle Analyse von BNPParibas Real Estate. Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Mit 30, 2 Mrd. EUR bestes Halbjahresergebnis der Historie- Nach Rekordjahresauftakt (19,7 Mrd. EUR) spürbar gesunkene Marktdynamik in Q2(10,5 Mrd. EUR)- Einzeldeals (18,9 Mrd. EUR) und Portfoliotransaktionen (11,4 Mrd. EUR) mithohen Halbjahresumsätzen- Einzeldeals mit 62 % Marktanteil deutlich in Führung- Büroobjekte bleiben Investitionsschwerpunkt mit 43 % Marktanteil (13,1 Mrd.EUR)- Berlin mit 4,6 Mrd. EUR weit vor Frankfurt (3,4 Mrd. EUR) und Hamburg (2,6Mrd. EUR)- Trendwende bei Netto-Spitzenrenditen Büro und Logistik- Ausländische und deutsche Investoren gleichauf mit jeweils 50 % Marktanteil- Rund 812 Transaktionen davon 368 im zweiten Quartal (nur Gewerbe)"Die deutschen Investmentmärkte sind in den Wochen nach Ausbruch des Kriegsgegen die Ukraine in eine neue Phase eingetreten. Innerhalb weniger Wochen habensich für Investoren die Vorzeichen auf den Anlagemärkten verändert. Neben dengeopolitischen Verwerfungen und den deutlich eingetrübten wirtschaftlichenAussichten war es allen voran das Ende der lockeren Geldpolitik und die nun auchvon der EZB eingeläutete Zinswende, die viele Investoren veranlasst bzw. auchgezwungen hat, ihre Anlagestrategie zu justieren und zum Teil neu zu denken.Finanzierungskonditionen haben sich innerhalb kürzester Zeit spürbar verändertund die Swap Rates spiegeln die aktuellen Erwartungen der Finanzwelt ineindrucksvoller Weise wider. Es kann wenig überraschen, dass dabei die zuvornoch historisch hohe Marktdynamik gesunken ist. Was wir jetzt erleben, ist dieklassische Reaktion des Marktes auf ein stark verändertes Investitionsumfeld.Wir kennen dies aus anderen Phasen wie der globalen Finanzmarktkrise 2007/2008und dem Platzen der Dot.com Blase 2001, um nur zwei Beispiele zu nennen",erläutert Marcus Zorn, CEO von BNP Paribas Real Estate Deutschland und führt