Blessed CBD, Tochtergesellschaft von High Tide, startet Verkauf von CBD-Produkten aus Hanf auf Amazon UK

Calgary, 11. Juli 2022 - High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI, TSX-V: HITI, FWB: 2LYA), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über konventionelle Läden als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt, gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Blessed CBD („Blessed“) mit dem Verkauf seiner Premium-CBD-Produkte aus Hanf auf Amazon im Vereinigten Königreich („Amazon UK“) begonnen hat. Eine Reihe von CBD-Produkten von Blessed, einschließlich Gummibonbons, Kapseln und Balsame, sind nun auf Amazon UK erhältlich, während die restlichen CBD-Produkte von Blessed in den kommenden Tagen gelistet werden. Alle Produkte von Blessed sind für eine Lieferung am nächsten Tag durch Amazon Prime qualifiziert. Blessed beabsichtigt auch, alle zukünftigen Bestandseinheiten, die das Unternehmen zu seiner Produktlinie hinzufügt, auf der Plattform von Amazon UK zu listen.

Wie alle anderen CBD-Einzelhändler, die auf Amazon UK gelistet sind, wurde Blessed von Amazon selbst eingeladen, der Plattform als CBD-Verkäufer beizutreten. Einzelhändler, die CBD über Amazon UK verkaufen, müssen eine Novel Foods Authorization von der Food Standards Agency des Vereinigten Königreichs erhalten haben und die von Amazon durchgeführten Compliance-Prüfungen bestehen.

„Die Listung von CBD-Produkten von Blessed auf Amazon UK stellt eine großartige Wachstumsmöglichkeit für Blessed und High Tide dar. Amazon ist als globaler Online-Marktplatz unübertroffen, und indem wir seiner Plattform im Vereinigten Königreich beitreten, erweitern wir die Reichweite von Blessed und machen unsere Produkte für wesentlich mehr Verbraucher zugänglich“, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. „Die heutige Bekanntgabe ist ein weiteres Beispiel für die Stärke des diversifizierten internationalen Cannabis-Ökosystems von High Tide, zumal wir in der Lage sind, unsere Präsenz und unseren Kundenstamm sogar in Ländern zu erweitern, in denen Cannabis noch nicht legal ist. Bei der kontinuierlichen Umsetzung unserer internationalen Strategie werden wir weiterhin nach neuen und innovativen Vertriebskanälen für unsere Produkte sowie nach weiteren Märkten suchen, auf die wir durch unser bestehendes und schnell wachsendes Portfolio an zusätzlichen Cannabismarken expandieren können“, fügte Herr Grover hinzu.