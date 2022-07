FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Eckdaten zum zweiten Quartal und einer Erhöhung des Jahresausblicks von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einem weiteren Quartal mit positiven Überraschungen. Es werde greifbar, dass der Modekonzern zurück in der Erfolgsspur ist. Es stelle sich die Frage, ob der neue Unternehmensausblick immer noch zu vorsichtig sei./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 04:01 / GMT