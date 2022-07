PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am Dienstag ist am europäischen Aktienmarkt bei den Anlegern die Kauflust schwungvoll zurückgekehrt. Der EuroStoxx 50 drehte nach schwachem Auftakt ins Plus, als sich ein positiver Start an den US-Börsen abzeichnete. Die Rally wurde dann verstärkt von der Hoffnung, dass die russischen Gaslieferungen nach der Wartungspause der Pipeline Nord Stream 1 wieder anlaufen.

Zum Schluss heimste der EuroStoxx ein Plus von 2,15 Prozent auf 3587,44 Zähler ein, nachdem er im früh erreichten Tagestief auch schon 1,1 Prozent verloren hatte. Auch in Paris und London drehten die Länder-Leitindizes ins Plus: Der französische Cac 40 stieg um 1,79 Prozent auf 6201,22 Punkte, während britische FTSE 100 1,01 Prozent auf 7296,28 Punkte gewann.