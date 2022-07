Bitget und BCG erwarten, dass Krypto-Börsen eine Schlüsselrolle bei der Web3-Transformation spielen werden

Größter Spielraum in den Schwellenländern erwartet

SINGAPUR, 22. Juli 2022 /PRNewswire/ -- Bitget, die führende globale Derivatebörse, freut sich, einen gemeinsamen Bericht mit der Boston Consulting Group (BCG) und Foresight Ventures zu veröffentlichen. Bitgets erster detaillierter Industriebericht „What Does the Future Hold for Crypto Exchanges" taucht in die Wettbewerbslandschaft der Krypto-Börsen ein, enthüllt wesentliche Entwicklungstrends in den Krypto-Handelsmärkten, ihre Rolle bei der Ermöglichung der Web3-Wirtschaft und gibt Einblicke, wie man den Krypto-Raum während einer Baisse navigiert.

Dieser Bericht bietet eine intensive Studie über das sich entwickelnde Umfeld für Kryptobörsen aus verschiedenen Blickwinkeln, wie z. B. einem florierenden Derivatemarkt, der Dynamik des schnell wachsenden Handelsvolumens, den Auswirkungen der Regulierung und innovativen Anwendungen. Der Bericht bietet auch einen zukunftsorientierten Blick auf die Wettbewerbslandschaft im Endzustand sowie Perspektiven für Wachstumsmöglichkeiten für Krypto-Börsen.