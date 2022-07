Conico Ltd: Showtime auf Ryberg-Projekt in Ost-Grönland

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Conico Ltd halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Conico Ltd für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Die ersten Bohrlöcher auf Ryberg zielen auf die PGE-Gold-Mineralisierung bei Cascata (CADD003) und Kupfer-Nickel-PGE-Gold-Mineralisierung bei Sortekap (SODD004). Diese Bohrungen stehen auch deshalb am Anfang, weil dazu die vorhandenen Bohrgeräte nur minimal bewegt werden mussten. Auf Cascata wird zunächst nur ein einziges Bohrloch gebohrt, um den vermuteten PGE-Gold-Horizont zu durchteufen. Wenn das gelingt und der Neigungswinkel dieses Horizonts feststeht, will die Crew anschließend berechnen, wo die Mineralisierung näher zu Tage kommt und leichter zugänglich ist.

In dürren Worten hat Conico Ltd. (ASX: CNJ; FRA: BDD) mitgeteilt, dass die Bohrungen auf seinem Flaggschiffprojekt Ryberg in Ost-Grönland begonnen haben. Außerdem ist eine Crew mit dem Schiff mittlerweile auf Mestersvig rund 600 Kilometer weiter nördlich gelandet und bereitet dort ebenfalls Bohrungen vor. Der Beginn der Bohrungen in Mestersvig ist für diese Woche geplant.

