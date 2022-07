Ford präsentiert auf Caravan Salon neuen Ranger und neuen Bronco - attraktiver Querschnitt durch Produktprogramm (FOTO)

Köln (ots) -



Ford zündet auf dem Caravan Salon in Düsseldorf (26. August bis 4. September

2022) ein Neuheiten-Feuerwerk. Im Mittelpunkt stehen zwei hochemotionale,

ikonische Baureihen: zum einen die neue Ford Ranger-Generation* und zum anderen

der neue Ford Bronco* - Fahrzeuge, die auf dem Caravan Salon ihre

Publikums-Premiere feiern, und mit ihrem serienmäßigen Allradantrieb sowie ihren

beeindruckenden Off Road-Fähigkeiten für das geländegängige Freizeit-Segment

stehen. Kein Zweifel: Ranger und Bronco verkörpern wie kaum eine andere Baureihe

Werte wie Abenteuer, Freiheit, Unabhängigkeit, Natur. Ford nennt dieses für

viele freizeitaktive Camper unverzichtbare Lebensgefühl "Adventurous Spirit".





Konkret präsentiert Ford auf seinem Stand in Halle 16 (Stand-Nummer C 54) einenFord Ranger Raptor der neuen Generation mit Dachzelt, das über denFord-Zubehörshop bestellt werden kann, und einen Ranger Wildtrak ebenfalls derneuen Generation mit einer Absetzkabine von Tischer. Die nächste Generation derRanger Top-Version "Raptor" kommt noch in diesem Jahr auf den Markt, alleanderen Ausstattungsversionen der neuen Ranger-Generation einschließlich des"Wildtrak" folgen im kommenden Jahr. Der Ford Ranger ist seit vielen Jahren inEuropa und Deutschland die Nummer 1 in seinem Segment. Ebenfalls neu: Der FordBronco, der ab Ende 2023 in Deutschland verfügbar sein wird, wird auf demCaravan Salon durch Zubehörartikel erweitert und somit als Abenteuer- undFreizeitmodell gezeigt.Nicht fehlen dürfen die beliebten Ford Nugget-Camper-Fahrzeuge - der Nugget* undder Nugget Plus*, die in den Ausstattungsversionen "Trend", "Trail", "Active"und "Limited" vorgestellt werden. Darüber hinaus zeigt Bürstner (Erwin HymerGroup) auf dem Ford-Stand den "Lineo", das ist ein teilintegriertes Wohnmobilmit Frontantrieb (Außenbreite 2,20 Meter) auf Basis des FordTransit-Tiefrahmen-Fahrgestells. Außerdem auf dem Ford-Stand: ein Camper-Van"CaraTour" 600 MQ von Weinsberg (Knaus Tabbert), basierend auf einem FordTransit-Kastenwagen. Ford demonstriert mit den beiden Modellen von Bürstner undWeinsberg die Vielseitigkeit seiner leichten Nutzfahrzeuge, die sich als Basisfür den Aus- und Umbau zu Freizeitfahrzeugen anderer Hersteller wachsenderBeliebtheit erfreuen.Ford und Erwin Hymer Group: Rahmenvertrag und strategische PartnerschaftDie Ford-Werke GmbH und die Erwin Hymer Group (EHG), Bad Waldsee, haben Anfang2022 bekanntgegeben, dass sie einen Rahmenvertrag über die Lieferung vonleichten Nutzfahrzeugen der Baureihen Ford Transit und Ford Transit Custom alsBasisfahrzeuge für Freizeit- und Reisemobile abgeschlossen haben. Darüber hinauswurde eine strategische Partnerschaft vereinbart, die den gemeinsamen Blick aufkünftige Kundenbedürfnisse und auf die gesetzlichen Rahmenbedingungenbeinhaltet. Im Kern geht es dabei um Themen wie Emissionsgesetzgebung,Elektrifizierung, Digitalisierung, Konnektivität und die Integration vonFahrer-Assistenzsystemen. Ford bindet die EHG zudem eng in denProdukt-Entwicklungsprozess ein. Mit der Vereinbarung reagieren beideUnternehmen auf den seit acht Jahren anhaltenden Caravaning-Boom.In Zusammenarbeit mit der Bürstner GmbH & Co. KG in Kehl, einem Unternehmen derEHG, entstanden seit 2021 der "Copa" (Außenbreite 1,99 Meter), ein Urban Camperauf Ford Transit Custom-Basis, von dem bereits über 1.000 Fahrzeuge auf denStraßen Europas unterwegs sind. Im Frühjahr 2022 wurde dieBürstner-Produktpalette um den "Lineo" erweitert, ein teilintegriertes Wohnmobilmit Frontantrieb auf Basis des Ford Transit-Tiefrahmen-Fahrgestells. Auf demdiesjährigen Caravan Salon zeigt Bürstner ein Exemplar des knapp sechs Meterlangen "Lineo" auch auf dem Ford-Stand.Ford und Knaus Tabbert AGFord und die in Jandelsbrunn bei Passau (Bayern) ansässige Knaus Tabbert AGhaben sich kürzlich auf die Lieferung von Ford Transit-Basisfahrzeugen für dieUmrüstung zu Freizeit- und Reisemobilen verständigt. Es geht um FordTransit-Kastenwagen und um Ford Transit-Tiefrahmen-Fahrgestelle, die an KnausTabbert ausgeliefert werden.Auf Basis des Ford Transit-Kastenwagens wird es zunächst zwei Camper Vans vonWeinsberg geben, nämlich die Modelle "CaraBus" und "CaraTour". Sie werdenjeweils in zwei Grundrissen angeboten: Als 550 MQ sind sie 5,53 Meter lang, als600 MQ sind sie 5,99 Meter lang. Vorteil der neuen Weinsberg-Modelle: eineüppige Stehhöhe von über zwei Meter sowie eine optionale nutzbareBett-Liegefläche von bis zu 2,03 Meter. Eine weitere Option ist das auf Wunschlieferbare Aufstelldach, das individuell an das Basisfahrzeug angepasst ist.Trotz reichhaltiger Ausstattung (Dinette, Schlafzimmer, Bad und viel Stauraum)bieten diese Reisemobile bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnenausreichend Zuladung. Die Weinsberg Camper Vans werden in der Knaus TabbertHalle 4 ausgestellt. Ein "CaraTour" 600 MQ wird außerdem auf dem Ford-Standgezeigt.Die neue Ford Ranger-GenerationDie neue Ranger-Generation wurde federführend in Australien entwickelt. DieTop-Version, der Ranger Raptor, ist bereits bestellbar, erste Kundenfahrzeugewerden noch in diesem Jahr ausgeliefert. Alle anderen Ausstattungsversionenkommen ab Frühjahr 2023 auf den Markt.Ford bietet die neue Ranger-Generation in Deutschland, je nach Ausstattung,wahlweise mit 4- oder 6-Zylinder-Turbodieselmotoren, mit manuellem oderAutomatikgetriebe sowie mit temporär zuschaltbarem oder permanentemAllradantrieb an. Der neue Ford Ranger ist so vielseitig und so leistungsfähigwie nie zuvor. Mit seinem markanten Design, der konstruktiv verankertenRobustheit und zahlreichen smarten Detail-Lösungen empfiehlt er sich als idealerAllrounder für alle, die in ihrem Beruf und/oder in der Freizeit auch mal dieGrenzen befestigter Straßen überwinden wollen. Der Ranger ist für seine Nutzerweit mehr als ein alltagstaugliches Multitalent: Er drückt ihre Art zu leben ausund kann somit auch als Statement für eine spezielle Grundeinstellung verstandenwerden. Ford will, dass die Kunden mit dem neuen Ranger ihren persönlichenLebensstil in Beruf und Freizeit verwirklichen und intensiv genießen können.Bei dem auf dem Caravan Salon vorgestellten Ranger der neuen Generation handeltes sich um einen seriennahen Prototypen in der Ausstattungsversion "Wildtrak"mit serienmäßiger Doppelkabine. Die Absetzkabine Trail 230S mit seitlichemEinstieg stammt von der Tischer GmbH Freizeitfahrzeuge (Kreuzwertheim/Bayern).Sie zeichnet sich durch eine optimale Platznutzung im Innenraum aus undermöglicht so die Unterbringung von bis zu vier Schlafplätzen. Das Bad mitBank-Toilette und Warmwasser sowie die Küche mit 3-Flammen-Gaskocher und90-Liter-Kühlschrank vervollständigt die Ausstattung.Der neue Ford Ranger RaptorKraftvolles Design, kompromisslose Geländetauglichkeit und sprichwörtlicheZuverlässigkeit: Der Ford Ranger Raptor setzt seit 2018 Maßstäbe imPick-up-Segment. Unter dem Motto "more powerful, more capable, tougher" (nochstärker, noch leistungsfähiger, taffer) feierte die neue Generation desmarkanten Pritschenwagens im Februar 2022 ihre Weltpremiere. Wie bereits seinerfolgreicher Vorgänger, legt der neue, wieder von Ford Performance entwickelteRanger Raptor, die Messlatte in Sachen Offroad-Performance erneut ein Stückchenhöher. Der leistungsstärkste und robusteste Pick-up von Ford in Europa meistertambitionierte Fahrten durch unwegsames Gelände ebenso souverän wie Hindernisseauf der Strecke. Für die Offroad-Enthusiasten unter den Campern markiert dieRanger Raptor-Premiere ein besonderes Highlight, denn die Performance-Variantekommt noch in diesem Jahr auf den Markt - sie steht wie kaum ein anderesFahrzeug für Abenteuer, Freiheit, Unabhängigkeit. Der neue Ranger Raptor kostetin Deutschland ab 64.990 Euro netto (77.338 Euro brutto).Potentes Herzstück und gleichermaßen eines der Highlights des neuen RangerRaptor ist der komplett neue EcoBoost-V6-Motor mit Twin-Turbo-Aufladung. Der vonFord Performance optimierte Benziner mit drei Litern Hubraum setzt seineLeistung von 212 kW (288 PS)* und das maximale Drehmoment von 491 Newtonmeter inbemerkenswerten Vortrieb um. Die Kraft wird über ein serienmäßiges10-Gang-Automatikgetriebe auf die Räder gebracht.Was die Camper-Freunde überzeugen dürfte: Als erster Ranger überhaupt hat dieneue Performance-Variante einen permanenten Allradantrieb mit einem neuen,elektronisch bedarfsgesteuerten zweistufigem Verteilergetriebe sowie sperrbarenDifferenzialen an Vorder- und Hinterachse. Mit sieben frei wählbarenFahrprogrammen meistert der neue Ranger Raptor Herausforderungen auf praktischjedem Untergrund und kann Ziele im Gelände ansteuern, die für andere Fahrzeugeunerreichbar wären.Der auf dem Caravan Salon gezeigte Ranger Raptor, ein Serienfahrzeug, wird durchein Dachzelt der Lifestyle Firma ARB aufgewertet, das über den Ford-Zubehörshopbestellt werden kann. Das Dachzelt wird mithilfe eines extra für den Ford Rangerentwickelten Base Racks auf dem Dach befestigt und ermöglicht die Anbringungweiteren Zubehörs wie der ebenfalls präsentierten Markise. Das Dachzelt ist nurein Beispiel für die vielseitige Kollektion an Freizeit-Zubehör für die neuenRanger-Generation. Bezogen werden können die von Ford ausgewählten und geprüftenProdukte über den Ford-Onlineshop unter https://shop.ford.de oder über denFord-Händler vor Ort.Der neue Ford BroncoEine wahre Offroad-Ikone macht sich bereit für den Sprung über den Atlantik:Ford bietet den legendären Bronco ab Ende 2023 in begrenzter Stückzahl erstmalsauch in Europa an: Die jüngste Generation des extrem geländegängigen Allradlerswird in ausgewählten europäischen Märkten, darunter auch Deutschland,ausschließlich als Viertürer und ausschließlich als Linkslenker-Versionverfügbar sein. Das unverwechselbare Exterieur- und Interieur-Design des OffRoaders greift zahlreiche Design-Elemente seines 1966 präsentierten Urahnen aufund interpretiert sie modern - kombiniert mit einer Robustheit, die auch diePick-ups von Ford aus der F-Serie charakterisiert. Den Beinamen "G.O.A.T." hatsich der neue Bronco dank seines Allradantriebs, der Assistenzsysteme wie TrailControl und der insgesamt sieben Fahrmodi zu Recht verdient: "G.O.A.T." stehtfür "Goes. Over. Any. Terrain." und bedeutet so viel wie: "Kein Terrain ist ihmzu schwierig".Ideal für Camper: Viele Verkleidungen des Ford Bronco und sogar die Türen lassensich abnehmen, alle Materialien sind leicht abwaschbar und zahlreicheBefestigungs- und Verzurr-Möglichkeiten erleichtern den Transport von Arbeits-und Sportgeräten aller Art. Ford hat darüber hinaus ein großes Angebot anZubehör geprüft und freigegeben, das den Bronco als Fahrzeug fürOutdoor-Aktivisten und Camper interessant macht.Dank intelligenter Assistenzsysteme können nun nicht nur die erfahrenenEnthusiasten die Leistungsfähigkeit dieses Off Roaders erleben, sondern auchNeueinsteiger. Im Zentrum steht dabei das Bronco-Terrain Management System mitsieben G.O.A.T.-Fahrmodi: Außer drei G.O.A.T.-Fahrprogrammen für denalltäglichen Straßenverkehr auf befestigten Wegen ("Normal", "Eco", "Rutschig")sind es vor allem die vier G.O.A.T.-Geländeeinstellungen, die für die OffRoad-Fähigkeit des Bronco stehen: "Schlamm", "Sand", "Steinig" und der besondersgeländesportlich ausgelegte "Baja"-Modus. Diese sieben G.O.A.T-Modi verändernzum Beispiel das Ansprechverhalten der Lenkung, des Gaspedals und derSchalt-Charakteristik.Typisch Geländewagen hat der neue Ford Bronco auch ein zweistufigesVerteilergetriebe. Zwei Versionen stehen zur Auswahl. Das elektronischgesteuerte System erlaubt die Aktivierung der Untersetzung auch während derFahrt. Die elektro-mechanische Variante weist eine Automatikfunktion auf, dieden fließenden Wechsel zwischen Zwei- und Vierradantrieb ermöglicht. EineHinterachs-Sperre gehört in beiden Fällen zur Serienausstattung. Für dieVorderachse ist optional eine Differenzialsperre sowie ein deaktivierbarerQuerstabilisator lieferbar, der die Manövrierbarkeit des Fahrzeugs im Geländeweiter optimiert.Die Nugget- und Nugget Plus-Versionen: wahlweise mit Hochdach oder mitAufstelldachDie Camper-Klassiker Ford Nugget basiert auf dem kurzen L1-Radstand(Fahrzeug-Gesamtlänge: 4.973 mm), der rund 37 Zentimeter längere Ford NuggetPlus auf dem langen L2-Radstand (Fahrzeug-Gesamtlänge: 5.340 mm) des FordTransit Custom Kombi-Pkw. Beide Nugget-Versionen überzeugen mit Pkw-ähnlichenFahreigenschaften. Es gibt sie wahlweise mit Hochdach oder mit Aufstelldach, dasdank Gasdruckfedern in wenigen Sekunden ausgefahren werden kann.Der Nugget hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3.200 Kilogramm, der Nugget Plusvon 3.400 Kilogramm. Umbaupartner ist jeweils die Westfalen Mobil GmbH inRheda-Wiedenbrück.Die Hochdach -Varianten (Gesamthöhe: 2,80 Meter) des Nugget und des Nugget Plusbieten viel Kopf-Freiheit für ein permanent großzügiges Raumgefühl.Seitenfenster und ein Dachfenster schaffen einen hellen und luftigen Innenraum.Dank der Vollisolierung des Dachs steht einer Ganzjahresnutzung nichts im Wege.An kühleren Tagen bringt die kraftstoffbetriebene Standheizung (programmierbar)den Innenraum auf eine angenehme Temperatur. Hinzu kommt ein erweitertes Angebotan clever integrierten Schranksystemen für zusätzlichen Stauraum.Nugget und Nugget-Plus mit bewährtem Zwei-Raum-KonzeptSeit mittlerweile über drei Jahrzehnten setzen der Nugget und der Nugget Plusauf das ebenso durchdachte wie bewährte Zwei-Raum-Konzept - das heißt: auf diekonsequente Trennung des geräumigen Wohn- vom L-förmigenKüchen-/Funktionsbereich im Fahrzeug-Heck. Der Nugget / Nugget Plus hatserienmäßig eine Schiebetür mit Fenster auf der Beifahrerseite sowie eine nachoben öffnende Heck-Schwingtür mit Fenster, die sich über die gesamteFahrzeugbreite erstreckt und von außen den leichten Zugang zum hinteren Bereichdes Fahrzeugs ermöglicht.Für beide Varianten (Hochdach und Aufstelldach) gilt: Bis zu fünf Personenfinden zum Essen oder geselligen Beisammensein an dem ausklappbaren Tisch in derMitte des Wohnbereichs Platz: Drei sitzen - in Fahrtrichtung blickend undunterwegs durch Dreipunktgurte gesichert - auf einer Bank, die beiden anderennehmen auf dem Fahrer- beziehungsweise auf dem Beifahrersitz Platz, der sichjeweils um 180 Grad drehen lässt. Um dies im Stand bei gezogener Handbremse zuerleichtern, klappt der Handbremshebel in eine niedrige Ausgangsposition ab.Die 3er-Sitzbank mit Armauflage, einer durchgehenden Kopf-Polsterung undISOFIX-Kindersitzhalterungen an den äußeren Sitzen ist auf Laufschienenmontiert, so dass ihre Position nach Belieben in Längsrichtung verändert werdenkann. Der seitlich montierte Tisch kann nach Bedarf aus- oder eingeklapptwerden. Gut zu wissen: Die 3er-Sitzbank lässt sich mit wenigen Handgriffen inein großzügig bemessenes Doppelbett für zwei Personen umbauen (Liegefläche: 1,30x 1,91 Meter).Der "Trail": serienmäßig mit mechanischem SperrdifferenzialDer Ford Nugget "Trail" basiert auf dem Transit Custom Kombi-Pkw 320 mit kurzemRadstand L1, der Ford Nugget Plus "Trail" basiert auf dem Transit CustomKombi-Pkw 340 mit langem Radstand L2.Kennzeichnend für diese Ausstattungsversion ist das serienmäßige mechanischeSperrdifferenzial, das Ford gemeinsam mit den Antriebs-Spezialisten von Quaifeentwickelt hat. Zum optionalen Ausstattungsumfang gehören unter anderemBi-Xenon-Scheinwerfer, ein Toter-Winkel-Assistent sowie eine Rückfahrkamera.Angetrieben wird der Nugget/Nugget Plus "Trail" vom 2,0-Liter EcoBlue-Diesel mit110 kW (150 PS).Beide "Trail"-Versionen werden exklusiv mit einem Stoff-Aufstelldach inDunkelgrau angeboten. Die Innenausstattung unterscheidet sich deutlich von derdes "konventionellen" Nugget. Der "Trail" hat zwei seitliche Schiebetüren (statteiner), außerdem beheizbare Vordersitze (Leder) im "Trail"-Look, eineRücksitzbank (Leder) im "Trail"-Look (auf Wunsch beheizbar) und wartet mit einemmodernen Touchscreen-Bedienmodul auf.Hinzu kommen für alle "Trail"-Versionen serienmäßig markante Design-Elemente imtaffen Offroad-Look wie zum Beispiel schwarz lackierte16-Zoll-Leichtmetallräder, Stoßfänger vorne und hinten in einer dunklenAkzentfarbe oder der großformatige "Ford"-Schriftzug im mattschwarzenKühlergrill.Der "Active": richtet sich vor allem an Lifestyle-orientierte CamperDer Ford Nugget "Active" basiert, ebenfalls wie der Nugget "Trail" auf dem FordTransit Custom Kombi-Pkw 320 mit kurzem Radstand L1, der Ford Nugget Plus"Active" auf dem Ford Transit Custom Kombi-Pkw 340 mit langem Radstand L2.Die Ausstattungsversion "Active" richtet sich vor allem an Lifestyle-orientierteCamper. Durch charakteristische, SUV inspirierte Gestaltungselemente verleihendie "Active"-Fahrzeuge dem aktiven Leben ihrer Besitzer auch optisch Ausdruck.Die charakteristischen "Active"-Ingredienzen reichen von zusätzlichenKarosserie-Verkleidungen für die Radläufe, die Flanken und den hinterenStoßfänger über 17-Zoll-Leichtmetallräder und den wabenförmigenKühlergrilleinsatz. An der angetriebenen Vorderachse kommt auf Wunsch jeweilsein Quaife-Sperrdifferenzial zum Einsatz.Zum "Active"-Ausstattungsumfang gehört ein Stoff-Aufstelldach in Dunkelgrau. ImInnenbereich überzeugt ein holzimitierenden Fußboden in Yacht-Optik. DieKüchenzeile ist farblich darauf abgestimmt. Hinzu kommen serienmäßig beheizbareVordersitze im "Active"-Design, eine auf Wunsch beheizbare Rücksitzbank(ebenfalls im "Active"-Trim), eine Warmwasser-Heizung, einPremium-Beleuchtungspaket (mehrfarbig - optional) sowie das moderneTouchscreen-Steuermodul. Ebenfalls erwähnenswert: die kabellose Ladeschale fürSmartphones.Der "Limited": der Exklusivste der Nugget-VariantenAuch der "Limited" basiert entweder auf einem Ford Transit Custom Kombi-Pkw 320mit kurzem Radstand L1 (Nugget) oder auf dem Transit Custom Kombi-Pkw 340 mitlangem Radstand L2 (Nugget Plus).Während der "Active" und der "Trail" den aktiven und abenteuer-orientiertenCamper ansprechen, ist der "Limited" der Exklusivste der HighSeries-Nugget-Varianten. Er ist sowohl mit Aufstelldach, als auch mit Hochdachlieferbar.Optisch weisen die 17-Zoll-Leichtmetallräder und der Kühlergrill mit fünfStreben und der Einfassung in Chrom auf den "Limited" hin. Im Innenraum setztdas "Limited"-eigene, in dunklen Farben gehaltene Möbeldekor in Kontrast zu demBoden im hellen Yachtstil-Design ein exklusives Statement. Ergänzt wird diehochwertige "Limited"-Serienausstattung durch eine praktische induktiveLadestation für mobile Endgeräte, eine Gelenkarm-Markise sowie einenkomfortablen, im "Limited"-Stoffbezug gehaltene und beheizbaren Fahrer - undBeifahrersitz. Für zusätzlichen Komfort sorgt das serienmäßige Audiosystem 24inklusive Navigation. Das "Ambiente"-Lichtpaket ermöglicht eine der Situationund Stimmung entsprechend angepasste Beleuchtung.Links auf BilderBilder vom Ford Bronco sind über diesen Link abrufbar:https://bronco.fordpresskits.comBilder von der neuen Ford Ranger-Generation sind über diesen Link verfügbar:https://ranger.fordpresskits.comBilder vom Nugget und Nugget Plus stehen unter diesem Link zur Verfügung:https://transitcustom.fordpresskits.com/?p=nugget*Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Bronco in l/100 km: Offiziell homologierteKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte werden kurz vor dem Verkaufsdatumveröffentlicht.*Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Ranger : Alle Ford Ranger sind inDeutschland als Lkw homologiert.*Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Nugget (kombiniert): 7,3-5,4 l/100km; CO2-Emissionen (kombiniert): 192-140 g/km #)*Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Nugget Plus (kombiniert): 7,3-5,4l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 192-140 g/km #)#) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (WorldHarmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischerenPrüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen,typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischenFahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuenWLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bittebeachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlageherangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgabenandere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten undanderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmunghauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. 