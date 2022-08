Digimarc meldet Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022

Der Umsatz für das zweite Quartal 2022 stieg um 23 % auf 7,7 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 6,3 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Der Umsatzanstieg spiegelt in erster Linie den Beitrag der Abonnement- und Serviceeinnahmen nach der Übernahme der EVRYTHNG Product Cloud und 0,6 Millionen US-Dollar höhere Serviceeinnahmen aus HolyGrail 2.0-Recyclingprojekten wider, teilweise ausgeglichen durch 0,3 Millionen US-Dollar weniger Abonnementeinnahmen als Folge der Einstellung unseres Piracy Intelligence-Produkts. Wechselkursschwankungen wirkten sich ebenfalls negativ auf den Umsatz im Dreimonatszeitraum bis zum 30. Juni 2022 aus.

Der Bruttogewinn für das zweite Quartal 2022 ging um 5 % auf 4,0 Mio. US-Dollar zurück, verglichen mit 4,2 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Der Rückgang des Bruttogewinns ist in erster Linie auf Abschreibungen in Höhe von 1,1 Millionen US-Dollar für die im Rahmen der EVRYTHNG-Übernahme erworbenen immateriellen Vermögenswerte zurückzuführen, die teilweise durch höhere Abonnement- und Serviceumsätze ausgeglichen wurden.

Der Non-GAAP-Bruttogewinn für das zweite Quartal 2022 stieg um 21 % auf 5,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 4,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021.

Die betrieblichen Aufwendungen für das zweite Quartal 2022 sanken um 4 % auf 18,9 Mio. US-Dollar im Vergleich zu 19,7 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2021. Der Rückgang spiegelt in erster Linie Kosten in Höhe von 7,5 Millionen US-Dollar wider, die im zweiten Quartal 2021 im Zusammenhang mit der Trennungsvereinbarung, die wir im April 2021 mit unserem ehemaligen Chief Executive Officer abgeschlossen haben, sowie Abfindungskosten im Zusammenhang mit organisatorischen Änderungen, die wir im Juni 2021 vorgenommen haben, verbucht wurden.

Die Non-GAAP-Betriebsausgaben für das zweite Quartal 2022 stiegen um 2,4 Millionen US-Dollar auf 15,0 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 12,6 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2021.

Der Nettoverlust für das zweite Quartal 2022 belief sich auf 14,6 Millionen US-Dollar oder (0,75) US-Dollar Verlust pro Stammaktie, verglichen mit 15,4 Millionen US-Dollar oder (0,94) US-Dollar Verlust pro Stammaktie im zweiten Quartal 2021.

Der Non-GAAP-Nettoverlust für das zweite Quartal 2022 belief sich auf 9,2 Millionen US-Dollar bzw. (0,47) US-Dollar Verlust pro Stammaktie, verglichen mit 8,0 Millionen US-Dollar bzw. (0,49) US-Dollar Verlust pro Stammaktie im zweiten Quartal 2021.

Am 30. Juni 2022 beliefen sich die Barmittel, Barmitteläquivalente und marktgängigen Wertpapiere auf insgesamt 68,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 41,6 Millionen US-Dollar am 31. Dezember 2021.

Digimarc Corporation Informationen zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung (in Tausend, außer Beträge je Aktie) (Ungeprüft)





Drei-Monats-Informationen



Sechs-Monats-Informationen





30. Juni



30. Juni



30. Juni



30. Juni





2022



2021



2022



2021

Einnahmen:































Dienstleistungen

$ 4.503



$ 3.791



$ 8.123



$ 7.575

Abonnement



3.244





2.487





7.035





5.403

Einnahmen insgesamt



7.747





6.278





15.158





12.978

UMSATZKOSTEN































Dienstleistungen (1)



1.744





1.515





3.575





3.085

Abonnement (1)



886





534





1.928





1.325

Amortisationsaufwand für erworbene immaterielle Vermögenswerte



1.120





—





2.314





—

Gesamtumsatzkosten



3.750





2.049





7.817





4.410

Bruttogewinn































Dienstleistungen (1)



2.759





2.276





4.548





4.490

Abonnement (1)



2.358





1.953





5.107





4.078

Amortisationsaufwand für erworbene immaterielle Vermögenswerte



(1.120)





—





(2.314)





—

Bruttogewinn insgesamt



3.997





4.229





7.341





8.568

Bruttogewinnspanne:































Gesamt



52 %



67 %



48 %



66 % Dienstleistungen (1)



61 %



60 %



56 %



59 % Abonnement (1)



73 %



79 %



73 %



75 %

































Betriebskosten































Vertrieb und Marketing



8.073





6.277





16.018





11.218

Forschung, Entwicklung und Technik



6.065





4.213





12.156





8.344

Allgemeines und Verwaltung



4.487





9.175





10.895





12.668

Amortisationsaufwand für erworbene immaterielle Vermögenswerte



321





—





663





—

Wertminderung von geleasten Nutzungsrechten und Einbauten in gemieteten Räumen



—





—





574





—

Betriebskosten insgesamt



18.946





19.665





40.306





32.230



































Betriebsverlust



(14.949)





(15.436)





(32.965)





(23.662)

Sonstige Erträge, netto



93





18





89





28

Verlust vor Ertragssteuern



(14.856)





(15.418)





(32.876)





(23.634)

Gewinn (Rückstellung) für Ertragsteuern



217





(4)





456





(10)

Nettoverlust

$ (14.639)



$ (15.422)



$ (32.420)



$ (23.644)



































Verlust je Stammaktie:































Verlust je Stammaktie - unverwässert

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Verlust je Stammaktie - verwässert

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien - unverwässert



19.539





16.430





18.448





16.382

Gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien - verwässert



19.539





16.430





18.448





16.382



































(1) In den Umsatzkosten, dem Bruttogewinn und der Bruttogewinnmarge für Service und Abonnement sind die Amortisationskosten für erworbene immaterielle Vermögenswerte nicht enthalten.



Digimarc Corporation Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Finanzkennzahlen (in Tausend, außer Beträge je Aktie) (Ungeprüft)





Drei-Monats-Informationen



Sechs-Monats-Informationen





30. Juni



30. Juni



30. Juni



30. Juni





2022



2021



2022



2021

GAAP-Bruttogewinn

$ 3.997



$ 4.229



$ 7.341



$ 8.568

Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten



1.120





—





2.314





—

Amortisation von sonstigen immateriellen Vermögenswerten



144





144





285





286

Aktienbasierte Vergütung



265





178





466





351

Non-GAAP Bruttogewinn

$ 5.526



$ 4.551



$ 10.406



$ 9.205

Non-GAAP Bruttogewinnspanne



71 %



72 %



69 %



71 %

































GAAP-Betriebskosten

$ 18.946



$ 19.665



$ 40.306



$ 32.230

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen



(330)





(354)





(720)





(717)

Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten



(321)





—





(663)





—

Amortisation von sonstigen immateriellen Vermögenswerten



(29)





(24)





(59)





(59)

Amortisation von Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen



(249)





(122)





(520)





(240)

Aktienbasierte Vergütung



(3.009)





(6.559)





(5.276)





(8.396)

Wertminderung von geleasten Nutzungsrechten und Einbauten in gemieteten Räumen



—





—





(574)





—

Akquisitionsbedingte Ausgaben



(3)





—





(447)





—

Nicht-GAAP-Betriebsausgaben

$ 15.005



$ 12.606



$ 32.047



$ 22.818



































GAAP-Nettoverlust

$ (14.639)



$ (15.422)



$ (32.420)



$ (23.644)

Anpassungen des Bruttogewinns insgesamt



1.529





322





3.065





637

Gesamtanpassung der betrieblichen Aufwendungen



3.941





7.059





8.259





9.412

Non-GAAP-Nettoverlust

$ (9.169)



$ (8.041)



$ (21.096)



$ (13.595)



































GAAP-Verlust je Stammaktie (verwässert)

$ (0,75)



$ (0,94)



$ (1,76)



$ (1,44)

Non-GAAP-Nettoverlust

$ (9.169)



$ (8.041)



$ (21.096)



$ (13.595)

Non-GAAP-Verlust je Stammaktie (verwässert)

$ (0,47)



$ (0,49)



$ (1,14)



$ (0,83)



Digimarc Corporation Informationen zur konsolidierten Bilanz (in Tausend) (Ungeprüft)





30. Juni



31. Dezember





2022



2021

Vermögenswerte















Umlaufvermögen:















Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (1)

$ 47.051



$ 13.789

Marktgängige Wertpapiere (1)



21.339





19.537

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto



5.870





6.368

Darlehensforderung an ein verbundenes Unternehmen



—





2.001

Sonstiges Umlaufvermögen



4.655





2.316

Umlaufvermögen insgesamt



78.915





44.011

Marktgängige Wertpapiere (1)



—





8.292

Sachanlagen, netto



2.882





2.875

Immaterielle Vermögensgegenstände, netto



37.984





6.611

Firmenwert



6.325





1.114

Leasing von Nutzungsrechten an Vermögenswerten



5.476





1.300

Sonstige Aktiva



1.172





673

Gesamtvermögen

$ 132.754



$ 64.876



















Passiva und Eigenkapital















Kurzfristige Verbindlichkeiten:















Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten

$ 7.549



$ 4.727

Aufgeschobene Einnahmen



3.581





2.989

Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt



11.130





7.716

Langfristige Leasingverbindlichkeiten



6.120





1.028

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten



225





752

Verbindlichkeiten insgesamt



17.475





9.496



















Eigenkapital















Vorzugsaktien



50





50

Stammaktien



20





17

Zusätzlich eingezahltes Kapital



357.509





261.324

Kumuliertes Defizit



(238.431)





(206.011)

Kumulierter sonstiger Gesamtverlust



(3.869)





—

Eigenkapital insgesamt



115.279





55.380



















Verbindlichkeiten und Eigenkapital insgesamt

$ 132.754



$ 64.876



















(1) Der Gesamtbetrag der Barmittel, Barmitteläquivalente und marktfähigen Wertpapiere belief sich zum 30. Juni 2022 und zum 31. Dezember 2021 auf 68.390 $ bzw. 41.618 $.



Digimarc Corporation Konsolidierte Cashflow-Informationen (in Tausend) (Ungeprüft)





Sechs-Monats-Informationen





30. Juni



30. Juni





2022



2021

Geldflüsse aus betrieblichen Aktivitäten















Nettoverlust

$ (32.420)



$ (23.644)

Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit:















Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen



720





717

Amortisation von erworbenen immateriellen Vermögenswerten



2.977





—

Amortisation von sonstigen immateriellen Vermögenswerten



344





345

Amortisation von Nutzungsrechten aus Operating-Leasingverhältnissen



520





240

Amortisation von Netto-Agios (Disagios) auf Wertpapiere des Umlaufvermögens



—





(498)

Aktienbasierte Vergütung



5.742





8.747

Wertminderung von geleasten Nutzungsrechten und Einbauten in gemieteten Räumen



574





—

Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva:















Forderungen aus Lieferungen und Leistungen



1.776





(950)

Sonstiges Umlaufvermögen



(600)





392

Sonstige Aktiva



(568)





(19)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige abgegrenzte Verbindlichkeiten



(2.881)





1.859

Aufgeschobene Einnahmen



(1.043)





(331)

Leasingverbindlichkeiten und sonstige langfristige Verbindlichkeiten



(808)





656

Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit



(25.667)





(12.486)



















Cashflow aus Investitionstätigkeit:















Nettozahlungsmittel für den Erwerb



(3.512)





—

Erwerb von Immobilien und Ausrüstung



(716)





(569)

Aktivierte Patentkosten



(271)





(290)

Erlöse aus Fälligkeiten von marktfähigen Wertpapieren



11.148





49.722

Erwerb von Wertpapieren des Umlaufvermögens



(4.908)





(30.941)

Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit



1.741





17.922



















Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit:















Ausgabe von Stammaktien, abzüglich der Ausgabekosten



58.220





—

Erwerb von Stammaktien



(974)





(3.774)

Rückzahlung des Darlehens



(17)





—

Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Finanzierungstätigkeit



57.229





(3.774)

Auswirkungen des Wechselkurses auf die Barmittel



(41)





—

Nettozunahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (2)

$ 33.262



$ 1.662





































Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere zu Beginn des Berichtszeitraums



41.618





77.728

Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und marktgängige Wertpapiere am Ende des Berichtszeitraums



68.390





61.107

(2) Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und marktfähigen Wertpapieren

$ 26.772



$ (16.621)



