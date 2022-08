S&P 500 - Abprall nach unten erwartet

An der Lage hat sich durch die Seitwärtsbewegung am Widerstand weiter kaum etwas geändert. Aktuell zeigt sich der S&P 500 aber im Tageschart mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Dazu ist der S&P 500 im Tageschart am 200er-EMA nach unten abgeprallt.

Der S&P 500 könnte bei einem Abprall nach unten zunächst Kurs auf die Marke von 4.100 Punkten und in der Folge auf die Unterstützung bei 4.060 Punkten nehmen.