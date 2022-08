WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Aareal Bank hält trotz der Sorge um einen Kredit in Russland an ihren Gewinnplänen fest. Das Betriebsergebnis solle im laufenden Jahr weiterhin das untere Ende der Spanne von 210 bis 250 Millionen Euro erreichen, teilte der Gewerbeimmobilien-Finanzierer am Mittwoch in Wiesbaden mit. Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen seine Zinserträge kräftig und glich damit eine erhöhte Rückstellung für einen möglichen Ausfall des Kredits für einen Moskauer Bürokomplex mehr als aus. So wuchs das Betriebsergebnis im Jahresvergleich um fast die Hälfte auf 61 Millionen Euro - und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet.

An der Börse lösten die Nachrichten keine klare Reaktion aus. Nach zwischenzeitlichen Kursverlusten lag die Aareal-Bank-Aktie am Nachmittag zuletzt mit einem halben Prozent im Plus bei knapp 32 Euro, gehörte damit aber zu den schwächeren Titeln im Nebenwerte-Index SDax , in dem sie gelistet ist.