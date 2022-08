Neue Shopping-Technologien myWorld zieht positive Zwischenbilanz und setzt Erfolgskurs fort

Graz (ots) - Am 13.08.2022 lud myWorld zur zweiten Keynote des Jahres ein,

dieses Mal in den Sartory-Sälen in Köln. Im Mittelpunkt des Events standen die

Produktneuheiten der vergangenen und kommenden Monate, die das Einkaufserlebnis

für Konsumenten auf eine neue Stufe heben sollen.



Seit einem Jahr setzt die internationale myWorld Unternehmensgruppe verstärkt

auf wegweisende Shopping-Technologien. Sharif Omar, CEO myWorld International,

zieht eine positive Bilanz: "Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten

gemeinsam mit unseren Experten und Entwicklern unermüdlich daran gearbeitet, das

Einkaufserlebnis für unsere Shopper noch besser und angenehmer zu machen. Das

ist uns gelungen: Es war noch nie so einfach, bei den täglichen Einkäufen mit

myWorld Geld zu sparen - was gerade in der aktuellen Zeit ein entscheidender

Faktor ist."