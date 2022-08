Delignit: Schwierigkeiten gut gemeistert

Die Delignit AG habe im ersten Halbjahr laut SMC-Research mit Produktionsunterbrechungen in den Werken der Kunden zu kämpfen gehabt und deswegen einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang verzeichnet. Inzwischen habe sich die Lage aber beruhigt, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski die weiteren Perspektiven von Delignit weiter als vielversprechend einstuft.

Das erste Halbjahr sei nach Darstellung von SMC-Research für Delignit herausfordernd gewesen. Wie schon in der zweiten Jahreshälfte 2021, haben laut dem Researchhaus Lieferengpässe (vor allem, aber nicht nur, bei Halbleitern) für wiederholte und vor allem kurzfristige Produktionsunterbrechungen in zahlreichen Werken der Automobilhersteller gesorgt, was sich bei Delignit in niedrigeren und vor allem kaum planbaren Abrufzahlen bemerkbar gemacht habe.