Gute Aussichten für den Aktienkurs bringt der September: Mitte des Monats steigt die SGL Carbon-Aktie in den SDax auf. Der Aktienindex umfasst die 70 nach Marktkapitalisierung und Börsenumsatz größten Unternehmen der klassischen Branchen unterhalb der MDax-Werte. Von dem Aufstieg könnten Anleger profitieren: SDax-Werte werfen oft lukrative Dividendenrenditen ab.

Die Zahlen stimmen auch Anleger positiv. Nach einem Abwärtstrend im August scheint sich die Aktie wieder zu erholen. Aktuell notiert sie bei 6,79 Euro. Finanzexperten sehen noch Luft nach oben. Noch im Juni dieses Jahres traute Analyst Andreas Heine von der Investmentbank Stifel der Aktie mehr zu. Das Kursziel hob er von 10 auf 11 Euro an und hielt an seiner Kaufempfehlung fest. Seine Begründung: Der optimistischere diesjährige Ausblick des Unternehmens stärke das Vertrauen in eine robuste Gewinnentwicklung. Durchwachsener fällt hingegen die aktuelle Bewertung der Privatbank Berenberg aus. Zwar bleibt Analyst Thomas Junghanns bei seiner Einstufung „Hold“ – das Kursziel für SGL Carbon senkt er jedoch von 9,50 auf 8,50 Euro. Einerseits honoriert er die erfolgreiche Umstrukturierung des Unternehmens, sieht aber auch das Risiko hoher Schulden und steigender Kosten, die die Aussichten für das Gewinnwachstum kurzfristig begrenzen könnten.

Die Geschäfte des Kohlefaserspezialisten SGL Carbon laufen gut. Die Nachfrage nach Acryl- und Carbonfasern steigt. Die Preise für den Hauptrohstoff, Acrylnitrit, hingegen sinken. Das stimmt optimistisch. Das Unternehmen hebt nun die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 an. Erwartet wird ein Konzernumsatz von circa 1,2 Milliarden Euro und ein Ebitda von 170 bis 190 Millionen Euro. Eine deutliche Steigerung: Zuvor lag die Erwartung für den Konzernumsatz noch bei 1,1 Milliarden Euro und für das Ebitda bei 130 Millionen bis 150 Millionen Euro. Auch über das laufende Jahr hinaus bleiben die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung rosig: Die Produkte und Lösungen von SGL Carbon werden in zukunftsbestimmenden Industriebranchen, wie Automobil, Luft- und Raumfahrt oder Brennstoffzellen, eingesetzt.

Starke Zahlen, gute Prognosen und der Aufstieg in den SDax: Anleger, die in SGL Carbon investiert haben, dürfen gespannt in die Zukunft blicken. Doch Analysten sind nicht mehr ganz so optimistisch wie noch im Juni.

