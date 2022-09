(Im letzten Absatz muss es 50 Basispunkte rpt Basispunkte heißen.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wie tags zuvor an der Wall Street wird nun auch im Dax am Donnerstag ein Stabilisierungsversuch erwartet. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex etwa zwei Stunden vor Xetra-Start 0,15 Prozent höher auf 13 047 Punkte. Geschockt von der hohen US-Inflation war der Dax zuletzt in zwei Tagen um bis zu 4,5 Prozent von seinem Erholungshoch bei 13 564 Punkten im Bereich der 100-Tage-Linie abgesackt.

Der Dow Industrial hatte sich am Mittwoch nach einem Tief seit Mitte Juli fangen können und war ins Plus gedreht. Besonders deutlich erholten sich Technologiewerte an der Nasdaq.