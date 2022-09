Wirtschaft Unicredit bekundet Interesse an Zukäufen in Deutschland

Mailand (dts Nachrichtenagentur) - Die italienische Großbank Unicredit will ihr Deutschlandgeschäft ausbauen und liebäugelt dabei mit Zukäufen. Das Institut wachse in der Bundesrepublik organisch und könne das auch weiterhin tun, sagte Vorstandschef Andrea Orcel dem "Handelsblatt".



Fusionen und Übernahmen könnten jedoch "ein Beschleuniger sein und zu den richtigen Bedingungen einen Mehrwert schaffen". Eine "signifikante Erhöhung" des Marktanteils in Deutschland "wäre gut für die Unicredit als Ganzes". Unicredit sei eine paneuropäische Bank, erziele aber immer noch 40 bis 45 Prozent ihrer Erträge in Italien, so Orcel.