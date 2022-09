Anlass der Studie: Update

Verzögerung der avisierten Lizenzprojekte im zweiten Halbjahr und Rezessionssorgen erfordern Senkung der Guidance



Serviceware hat am Donnerstag infolge verlängerter Sales-Cycles sowie einer Eintrübung der wirtschaftlichen Lage in wichtigen Absatzmärkten die Umsatz- und Ergebnisprognose für das im November endende Geschäftsjahr 2021/2022 deutlich reduziert.



Starke Dynamik im Lizenzgeschäft bleibt aus: Nach einem soliden ersten Halbjahr (Umsatz: +4,8% yoy) hatte der Vorstand noch Ende Juli die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr bestätigt (+10% yoy). Diese Annahme fußte auf einer Vielzahl sich bereits anbahnender Lizenzprojekte, die sich entsprechend noch im zweiten Halbjahr im Umsatz- und Ergebnis niedergeschlagen hätten. Der drohende Konjunkturabschwung in Verbindung mit der nach wie vor hohen Inflationsrate führt nun aber teilweise zu einer aufgeschobenen Investitionsbereitschaft potenzieller Endkunden für transformative Softwareprojekte. Die Abschlussquote im Vertrieb hat sich daher im dritten Quartal reduziert.



In Aussicht gestellter Umsatzrückgang in H2 schlägt voll in die Bottom-Line durch: In Anbetracht der gedämpften operativen Lage geht Serviceware in 2021/2022 nun von einem Umsatz "auf Vorjahresniveau" aus. Im zweiten Halbjahr impliziert dies einen Erlösrückgang von -4,7% yoy (zuvor: +15,1% yoy). So wäre die Umsatzrealisierung bei den avisierten Lizenzdeals größtenteils direkt zu Vertragsbeginn erfolgt. Beim EBITDA stellt der Vorstand eine Bandbreite von -2,5 bis +0,5 Mio. Euro in Aussicht (zuvor: > 2,2 Mio. Euro), was nach -0,2 Mio. Euro in H1 einem Niveau von -2,3 bis +0,7 Mio. Euro in H2 entspricht. Die inkrementelle Marge wird in der zweiten Jahreshälfte entsprechend auf -5,9% bis +1,8% beziffert (zuvor: >5,1%), da sich die Kostenbasis erst leicht verzögert anpassen lässt.



