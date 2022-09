Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.09.2022

Kursziel: 59,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck



Insolvenz eines Subunternehmers zwingt HELMA zur Anpassung der Guidance - Auch Mittelfristziele dürften revidiert werden



HELMA hat gestern nach Börsenschluss eine Umsatz- und Gewinnwarnung veröffentlicht.



Insolvenz eines Subunternehmers: Hintergrund der Guidance-Senkung ist, dass ein bedeutender Subunternehmer des Konzerns einen Insolvenzantrag gestellt hat, wodurch sich die Fertigstellung diverser laufender Projekte verzögern wird. Dies führt nach Einschätzung des Vorstands auch dazu, dass sich ursprünglich noch für 2022 avisierte Umsätze in das Jahr 2023 verschieben. Demzufolge erwartet der Vorstand für das laufende Jahr nun einen Umsatz von 300 bis 320 Mio. Euro (zuvor: 360 Mio. Euro). Des Weiteren geht HELMA neben den fehlenden Deckungsbeiträgen von wesentlichen Kostensteigerungen aus und erwartet zu einem geringen Teil Säumniskosten gegenüber den betroffenen Kunden. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr wurde daher auf ein EBT von 20 Mio. Euro (zuvor: 30 Mio. Euro) revidiert. Nicht zuletzt sieht das Unternehmen die Gefahr, dass der Auftragseingang im zweiten Halbjahr angesichts der aktuellen konjunkturellen Eintrübung unter Plan (FY 2022e: 350-360 Mio. Euro; H1: 197,4 Mio. Euro) liegen könnte.

Baukonjunktur trübt sich auf breiter Front ein: Wenngleich die Guidance hinsichtlich des Auftragseingangs bereits einen Rückgang in H2/22 von rund 35 bis 39% erlaubt, verdeutlichen die Angaben HELMAs die aktuell massive Unsicherheit im Bausektor. So hat sich laut den gestern erschienenen Daten des ifo-Geschäftsklimaindex' die Lage im Bauhauptgewerbe im September erheblich eingetrübt (-6,8 Pkt. mom) und rangiert mit -21,6 Pkt. nun auf einem Jahrestief. Zudem zogen die Bauzinsen zuletzt wieder merklich an und bewegen sich bei 10-jähriger Zinsbindung mittlerweile am Jahreshoch bei knapp 3,5%, während sich Baumaterialien zum Teil um bis zu 50% gegenüber dem Vorjahr verteuerten. Zwar bietet HELMA der u.E. nach wie vor hohe Auftragsbestand (30.06.: 383,6 Mio. Euro) rechnerisch eine Visibilität von mehr als 12 Monaten, allerdings dürfte dieses Niveau in den nächsten Quartalen zunächst abschmelzen (MONe AE 2022e: 325,0 Mio. Euro; -27,2% yoy).



