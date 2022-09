BVB-Coach Terzic rechnet mit WM-Teilnahme von Hummels

DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Chefcoach Edin Terzic rechnet mit einem Nationalmannschafts-Comeback von Mats Hummels zur Weltmeisterschaft in Katar. "Ich bin mir sicher, dass, wenn Mats weiter so spielt, er eine große Chance hat, bei der WM dabei zu sein", sagte Terzic am Donnerstag. Aber das ist nicht meine Entscheidung. Meine Entscheidung auf der Verteidiger-Position ist schon schwer genug. Alles weitere wird Hansi Flick entscheiden."

Der BVB hatte vor der Saison die Nationalspieler Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg und Niklas Süle vom FC Bayern München für die Innenverteidigung geholt. Dennoch behielt der 33 Jahre alte Hummels bislang seinen Stammplatz. "Mats ist wie alle Innenverteidiger bei uns in einer richtig guten Form", urteilte Terzic.

Hummels selbst hatte zuletzt angegeben, mit Bundestrainer Flick in einem "regelmäßigen" Austausch zu sein. Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte er im EM-Achtelfinale gegen England (0:2) im Juni 2021./lap/DP/men