Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.425 Punkten berechnet.Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Marktbeobachtern zufolge sind die Anleger mittlerweile wieder etwas optimistischer mit Blick auf die kommenden Wochen. Positiv wirkte sich dabei unter anderem der jüngste Rückgang der Gaspreise in Europa aus, der sich auch am Dienstag fortsetzte.Eine Megawattstunde (MWh) zur Lieferung im November kostet in Europa derzeit 164 Euro und damit rund drei Prozent weniger als am vorherigen Handelstag. Das impliziert aber immer noch einen Verbraucherpreis von mindestens rund 21 bis 24 Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben. Von den Einzelwerten legte am Morgen Infineon am stärksten zu.Entgegen dem Trend gab es nur bei den Papieren der Deutschen Börse leichte Abschläge. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen stärker. Ein Euro kostete 0,9882 US-Dollar (+0,60 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0119 Euro zu haben.

Der DAX reagierte daraufhin mit einem Plus von +1,43 % auf 12.400PKT an der Börse TTMzero.