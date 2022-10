FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Personaldienstleister Amadeus Fire hat nach den ersten neun umsatzstarken Monaten seine operative Prognose für 2022 konkretisiert. In den Monaten Januar bis September waren vor allem Personaldienstleistungen gefragt, während sich das Geschäft mit Weiterbildungen weiterhin rückläufig entwickelte. Anleger zeigten sich insgesamt erfreut über die jüngste Entwicklung: Am Dienstagvormittag legte die Amadeus-Fire-Aktie zunächst um ein Zehntel zu und stieg damit auf den höchsten Wert seit Ende August. Zuletzt lag sie noch 5 Prozent im Plus.

Wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte, dürfte das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) 2022 bei mehr als 70 Millionen Euro liegen nach 66,5 Millionen im Vorjahr. Das entspräche einer Steigerung am unteren Ende der aktuellen Spanne von 7 bis 9 Prozent Plus. Amadeus Fire müsste rechnerisch damit mindestens rund 71,1 Millionen Euro als operatives Ergebnis schaffen, um das eigene Ziel zu erfüllen.