LONDON (dpa-AFX) - Die anhaltend starke Nachfrage nach Impfstoffen und Medikamenten gibt dem britischen Pharmakonzern GSK weiter Auftrieb. Das Management setzt daher die Messlatte für 2022 nochmals höher. Auch im kommenden Jahr rechnen die Briten mit einer "guten Dynamik", wie Konzernchefin Emma Walmsley laut Mitteilung am Mittwoch in London sagte.

An der Londoner Börse kletterte die GSK-Aktie am Vormittag um rund ein Prozent. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen im vergangenen Quartal getoppt, konstatierte Analyst James Gordon von der US-Bank JPMorgan in einer ersten Reaktion. Der Experte geht davon aus, dass die Markterwartungen nun leicht steigen werden.