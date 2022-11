Highlights der Produktion für Oktober 2022:

299 Bitcoin wurden generiert, was einer durchschnittlichen Produktionsrate von etwa 9,6 Bitcoin pro Tag entspricht.

Im Einklang mit unserer langjährigen HODL-Strategie wurden 100 % der selbst geschürften Bitcoin im Oktober in die Verwahrung gegeben.

Der Gesamtsaldo der Bitcoin-Rücklage zum 31. Oktober beträgt 8.687.

Die installierte ASIC-Hashrate-Kapazität lag am Monatsende bei 3,07 EH/s. Darin sind bestimmte alte Miner nicht enthalten, die bis zum Ende des Jahres vollständig ersetzt werden sollen.

Hut 8 produzierte im Oktober 97,4 BTC/EH.

„Wir optimieren unsere Flotte weiter, um die Hashrate-Effizienz unserer Miner zu steigern", erklärte CEO Jaime Leverton. „Mit einem bilanzorientierten Ansatz und abgesichert durch den größten selbst geschürften, unbelasteten Bitcoinbestand aller börsennotierten Unternehmen werden wir uns auch weiterhin gut in diesem hart umkämpften Markt behaupten."

Informationen zu Hut 8

Hut 8 ist einer der größten innovationsorientierten Digital Asset Miner in Nordamerika und wird von einem Team von Business-Building-Technologen geleitet, die sich auf Bitcoin, Blockchain, Web 3.0 und die Überbrückung zwischen der sich entwickelnden und der traditionellen Welt des High Performance Computing spezialisiert haben. Mit zwei Digital Asset Mining-Standorten in Süd-Alberta und einem dritten Standort in North Bay, Ontario, alle in Kanada, verfügt Hut 8 über eine der höchsten Kapazitätsraten in der Branche und hält mehr selbst geschürfte Bitcoin als irgendein anderer Krypto-Miner oder irgendein börsennotiertes Unternehmen weltweit. Mit 3.350 Quadratmetern an geodiverser Rechenzentrumsfläche und Cloud-Kapazität, die in erheblichem Umfang mit erneuerbaren und emissionsfreien Ressourcen betrieben werden, revolutioniert Hut 8 die konventionellen Anlagen, um das erste Hybrid-Rechenzentrumsmodell zu schaffen, das sowohl dem traditionellen Hochleistungs-Computing (Web 2.0) als auch den aufstrebenden Digital Asset Computing-Sektoren, Blockchain-Gaming und Web 3.0 dient. Hut 8 ist der erste kanadische Digital Asset Miner, der im Nasdaq Global Select Market gelistet wurde. Mit Innovation, Fantasie und Leidenschaft trägt Hut 8 dazu bei, die Digital Asset-Revolution zu definieren, um Mehrwert und positive Auswirkungen für seine Aktionäre sowie künftige Generationen zu schaffen.