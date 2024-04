Zum Start in die neue Handelswoche zeigen sich Bitcoin, Etherum und Co. aber gut aufgelegt, Bitcoin hat die Marke von 72.000 US-Dollar zurückerobern können und damit den in der vergangenen Woche deckelnden Widerstand von 71.400 US-Dollar aus dem Spiel genommen.

Unter den nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen gibt Etherum mit Kursgewinnen von fast sieben Prozent in den letzten 24 Stunden den Ton an. Auf Platz zwei folgt mit einem Zuwachs von 4,2 Prozent Bitcoin.

Die tagesaktuelle Outperformance von Etherum gegenüber Bitcoin dürfte anhaltenden Spekulationen um die Zulassung von Etherum-Spot-ETFs zu verdanken sein. Die Krypto-Rallye ist zum Wochenauftakt von großer Breite geprägt.

Auch Alt- und Meme-Coins gefragt

Neben den größten Token legen auch Alt- und Meme-Coins zum Teil kräftig zu. Dogecoin, aktuell mit knapp 30 Milliarden US-Dollar bewertet, legt über fünf Prozent zu. Die ebenfalls an ein Hunde-Meme angelegte Kryptowährung dogwifhat kann sich sogar um über 14 Prozent steigern.

Solana, das sich in den vergangenen Monaten verneunfachen konnte, fällt mit einem Plus von 1,5 Prozent in den vergangenen 24 Stunden etwas hinter den Kryptomarkt zurück, hat neue Allzeithochs aber ebenso vor Augen wie Bitcoin und Etherum, die im Falle einer Wiederbelebung des Momentums vor einer Ausbruchsrallye und damit einer goldenen Woche stehen dürften.

Neuer Schwung durch US-Inflationsdaten

Impulse für Wertaufbewahrungsassets wie Kryptowährungen und Edelmetalle könnten die am Mittwoch erwarteten US-Inflationsdaten liefern. Sollten die erneut höher als erwartet ausfallen, könnten Bitcoin und Gold trotz steigender Anleiherenditen als Hedge gegen dauerhaft erhöhte Inflationsraten gefragt sein.

Mit dem zum Ende dieses Monats bevorstehenden Bitcoin-Halving verfügen Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, außerdem über ein starkes Narrativ im Hinblick auf eine Verknappung des Angebots und damit steigenden Kursen.

Krypto-Aktien vor erneutem Short-Squeeze?

Neben Kryptowährungen selbst sind in der US-Vorbörse auch Aktien im Umfeld von Kryptowährungen gefragt. Die Aktie der Handelsplattform Coinbase kann sich um sechs Prozent steigern, während Microstrategy angesichts einer Short-Quote von fast 22 Prozent vor dem nächsten Squeeze steht und sich bereits um fast 12 Prozent gesteigert hat.

Gefragt sind auch die Papiere von Krypto-Minern. Marathon Digital wird ebenso wie Hut 8 mit einem Aufschlag von sieben Prozent gehandelt. Auch hier könnten die hohen Leerverkaufsquoten von 16,3 und 10,8 Prozent zu squeeze-artigen Kursbewegungen führen.

Fazit: Neue Allzeithochs nur eine Frage der Zeit

Kryptowährungen starten schwungvoll in die neue Handelswoche. Mit dem Sprung über 72.000 US-Dollar hat Bitcoin den Widerstand der vergangenen Woche überwinden und neue Käufer anziehen können. Hält das Momentum an, dürften angesichts des zu erwartenden Breaks neue Allzeithochs nur eine Frage der Zeit sein – Short-Seller in den Papieren von Microstrategy, Coinbase oder Marathon Digital möchte man am Montag nicht sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion