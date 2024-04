Während die Fed auf ihrer letzten Sitzung an ihrer Prognose festhielt, die Zinssätze in diesem Jahr dreimal zu senken, wird zunehmend darüber diskutiert, ob die Zentralbank weniger Zinssenkungen vornehmen oder sogar ganz darauf verzichten wird.

Am Donnerstag deutete der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, an, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr möglicherweise überhaupt nicht senken wird, wenn die Inflationsentwicklung ins Stocken gerät. Nach dem Arbeitsmarktbericht für März sagte der Chefökonom von Apollo Global Management, Torsten Sløk, dass der Bericht mit seiner früheren Forderung nach keinen Zinssenkungen in diesem Jahr übereinstimme. "Wir bleiben bei unserer Ansicht, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr nicht senken wird", zitiert Yahoo Finance Sløk.

Andere sind der Meinung, dass die Daten vom Freitag einige positive Entwicklungen auf der Angebotsseite des Arbeitsmarktes aufzeigten, die das Argument untermauern, dass ein starker Arbeitsmarkt und Lohnwachstum nicht unbedingt die Inflation anheizen. "Wir sehen den Bericht als Unterstützung für die Ansicht des Vorsitzenden Powell, dass die Fed später in diesem Jahr einen vorsichtigen und allmählichen Lockerungszyklus beginnen kann – solange die eingehenden Daten zur Inflation eine Verbesserung zeigen", schrieb Michael Gapen, Ökonom bei der Bank of America, in einer Research-Note am Freitag. Auch Jeffrey Cleveland, Chefvolkswirt bei Payden & Rygel, sagt: "Der Juni ist vom Tisch. Vielleicht könnte September eine Option sein."

Diese Woche wird mit der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes (CPI) für März am Mittwoch ein weiteres Update zur Inflationsentwicklung in den USA liefern. Nachdem einige darauf hingewiesen haben, dass saisonale Effekte die Inflationswerte zu Beginn des Jahres in die Höhe getrieben haben könnten, werden Ökonomen genau beobachten, ob die Inflation im März zu ihrem Abwärtstrend zurückkehrt.

Die Wall Street rechnet mit einem jährlichen Anstieg von 3,5 Prozent für den US-Verbraucherpreisindex, der die Preise für Lebensmittel und Energie einschließt, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 3,2 Prozent im Februar. Im Monatsvergleich erwartet der Markt einen Preisanstieg um 0,4 Prozent, was dem Anstieg im Februar entsprechen würde.

Auf "Kern"-Basis, bei der die Preise für Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet werden, dürfte die Inflation im Jahresvergleich um 3,7 Prozent gestiegen sein, was eine Verlangsamung gegenüber dem Anstieg von 3,8 Prozent im Februar bedeuten würde. Der monatliche Anstieg der Kerninflation wird voraussichtlich bei 0,3 Prozent liegen und sich damit gegenüber dem Anstieg von 0,4 Prozent im Januar und Februar verlangsamen.

"Der CPI-Bericht für März wird ein wichtiger Hinweis darauf sein, ob der Anstieg der Inflation nur ein Rauschen zu Jahresbeginn war oder die Reise der Inflation zurück zum Ziel der Fed wesentlich verlängert hat", schrieb Sarah House, Senior Economist bei Wells Fargo, in einer Mitteilung an Kunden. "Wir glauben, dass es Anzeichen für beide Dynamiken geben wird".

Gegenwärtig geht die US-Notenbank davon aus, dass sie in der Lage sein wird, ihren Leitzins bis 2026 kontinuierlich auf eine Spanne von 2,5 bis 3,1 Prozent zu senken. James Glassman, ehemaliger Wirtschaftswissenschaftler bei JPMorgan, sagt, dass dies das sei, was jeder beobachten sollte. "Wie viele Schritte sie in diesem Jahr machen, ist weniger interessant als das, was sie für das Endspiel halten", zitiert MarketWatch Glassman aus einer E-Mail.

JPMorgans CEO Jamie Dimon ist vorbereitet: "Wir sind auf eine sehr breite Spanne von Zinssätzen vorbereitet, von zwei bis acht Prozent oder sogar mehr, mit ebenso breit gefächerten wirtschaftlichen Ergebnissen – von starkem Wirtschaftswachstum mit moderater Inflation (in diesem Fall würden höhere Zinssätze aus einer höheren Kapitalnachfrage resultieren) bis hin zu einer Rezession mit Inflation, also einer Stagflation."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

