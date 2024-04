Ausblick EZB am Startpunkt für Zinssenkungen: Wende im Zinszyklus in Sicht Wenn sich die EZB am Donnerstag zu ihrer Zinsentscheidung trifft, scheint alles darauf hinzudeuten, dass sie für die darauf folgende Sitzung die erste Zinssenkung andeuten wird. Die Daten sprechen dafür.