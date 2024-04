Powell erklärte weiter, dass die Zentralbank eine größere Sicherheit benötige, dass die Inflation auf das Ziel von zwei Prozent fällt, bevor eine Senkung der Leitzinsen in Betracht gezogen werden könnte. "Die jüngsten Daten haben unsere Zuversicht nicht gestärkt", erläuterte er und fügte hinzu, dass dies länger dauern könnte als ursprünglich angenommen. Damit deutet Powell an, dass eine Zinssenkung in den USA in absehbarer Zeit unwahrscheinlich ist.

In seiner Rede am Dienstagnachmittag in Washington betonte Fed-Chef Jerome Powell die "fehlenden Fortschritte" bei der Bekämpfung der hohen Inflation. Aus diesem Grund sei es möglicherweise notwendig, die derzeitigen Leitzinsen von 5,25 bis 5,5 Prozent über einen längeren Zeitraum beizubehalten.

Jetzt fragt sich die Wall Street, ob die Zentralbank die Zinsen in diesem Jahr überhaupt noch senken wird. "Sie haben die Wirtschaft genau da, wo sie sie haben wollen. Jetzt konzentrieren sie sich nur noch auf die Inflationszahlen. Die Frage ist, wie hoch die Messlatte hier ist", zitiert CNBC Mark Zandi, Chefökonom bei Moody's Analytics.

Und weiter: "Meiner Meinung nach brauchen sie zwei, wahrscheinlich drei aufeinanderfolgende Monate mit Inflationszahlen, die mit dem 2-Prozent-Ziel übereinstimmen. Wenn das die Messlatte ist, können sie dieses Ziel frühestens im September erreichen. Vorher kann ich mir keine Zinssenkungen vorstellen."

Zinswetten

Am Donnerstag rechnen Marktteilnehmer laut CME FedWatch Tool mit einer Wahrscheinlichkeit von 71 Prozent, dass die US-Notenbank tatsächlich bis September warten wird, wobei die implizite Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juli bei 45,2 Prozent liegt.

"Im Moment gehe ich von zwei Zinssenkungen aus – eine im September und eine im Dezember – aber ich könnte mir auch leicht eine Zinssenkung im November vorstellen", so Moody’s Zandi weiter. Er glaubt, dass die US-Präsidentschaftswahlen für die Fed-Beamten eine Rolle spielen könnten.

Und auch an der Börse ist der Zeitpunkt der Zinssenkungen wieder ungewiss. Laut Ökonomen der Bank of America (BofA) bestehe ein "reales Risiko", dass die Fed frühestens im März 2025 eine Zinssenkung vornehmen werde, obwohl sie im Moment noch von einer Dezember-Prognose für die einzige Zinssenkung in diesem Jahr ausgehen. Zu Beginn des Jahres 2024 hatten die Märkte mindestens sechs Zinssenkungen um einen Viertelprozentpunkt eingepreist.

"Wir glauben, dass sich die politischen Entscheidungsträger nicht wohl dabei fühlen werden, den Zinssenkungszyklus im Juni oder sogar im September zu beginnen", so BofA-Ökonom Stephen Juneau in einer Kundenmitteilung. "Kurz gesagt, dies ist die Realität einer datenabhängigen Fed. Da die Inflationsdaten zu Beginn des Jahres die Erwartungen übertrafen, ist es wenig überraschend, dass die Fed die Dringlichkeit von Zinssenkungen zurückstellen würde, insbesondere angesichts der starken Konjunkturdaten."

Die Citigroup rechnet dagegen immer noch damit, dass die Fed im Juni oder Juli mit der Lockerung beginnen und die Zinsen in diesem Jahr mehrmals senken wird. Powell und seine Kollegen "werden von den Inflationsdaten in den kommenden Monaten angenehm überrascht sein", schrieb Citi-Volkswirt Andrew Hollenhorst. Ihm zufolge sei die "Fed bereit, die Zinssätze zu senken, wenn sich die Kerninflation im Jahresvergleich verlangsamt oder es Anzeichen für eine Schwäche bei den Konjunkturdaten gibt".

Hier lauert Gefahr

Einige Marktteilnehmer betonen die Möglichkeit eines politischen Fehlers, sollte die Fed starrköpfig bleiben. Trotz der robusten Wirtschaft könnten höhere Zinssätze für längere Zeit die Stabilität des Arbeitsmarktes bedrohen.

Moody’s Zandi sagt, dass Faktoren im Zusammenhang mit dem US-Wohnungsbau im Wesentlichen das Einzige seien, was zwischen der Zentralbank und ihrem Inflationsziel von 2 Prozent steht. Ein politischer Fehler der Fed "ist das größte Risiko für die Wirtschaft zu diesem Zeitpunkt. Sie haben ihr Mandat für Vollbeschäftigung bereits erfüllt. Bei der Inflation haben sie ihr Mandat so gut wie erreicht", so Zandi.

JPMorgan-Chef Jamie Dimon sagte bereits vergangene Woche, seine Bank habe sich darauf vorbereitet, dass die Zinsen wegen des "anhaltenden Inflationsdrucks" steigen könnten. In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre erklärte Dimon, dass die Bank auf eine "sehr breite Spanne" von Zinssätzen zwischen 2 und 8 Prozent oder sogar noch höher vorbereitet sei, die aufgrund der hohen Staatsausgaben und der Notwendigkeit, den Preisanstieg einzudämmen, nach oben gehen könnten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

