"Unterm Strich: Wir sehen Wahrscheinlichkeiten, die für eine Aktienrallye nach dem CPI-Bericht für März sprechen", so der Leiter der Research-Abteilung in einer Mitteilung an seine Kunden.

Jüngste Daten, die über den Erwartungen liegen, und höhere Ölpreise hätten an der Wall Street die Sorge geschürt, dass sich die Inflation nach einer Phase der Abwärtsdynamik wieder beschleunigt, so Lee weiter.