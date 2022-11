Neue Probleme für den Nasdaq: Apple hat am Wochenende gewarnt, dass man aufgrund der Corona-Maßnahmen in China weniger produzieren konnte. Realistischer aber ist das, was Bloomberg berichtet: die Nachfrage nach Apple-Produkten geht aufgrund der wirtschaftlichen Abschwächung zurück - das iPhone ist ein teures Luxusprodukt in Zeiten, in denen die Menschen das Geld eher zusammen halten. Die Apple-Aktie aber war der "letzte General" unter den Nasdaq-Titanen, der nicht schwer gerupft wurde. Da die Aktie des iPhone-Herstellers das größte Schwergewicht ist, wird die am Freitag begonnene Erholungsbewegung der Märkte gebremst. Zwar kann diese Erholung vielleicht vorerst noch weiter gehen, aber die Märkte werden mit tieferen Kursen die Rezession erst noch voll einpreisen müssen..

